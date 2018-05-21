Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал желание певицы и телеведущей Ольги Бузовой представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение", сообщает РЕН ТВ.

Милонов заявил, что к "рептилоидам из "Дома-2" относится плохо "в любых своих реинкарнациях".

Однако он отметил, что Бузова смотрится выигрышнее, чем Нетта Барзилай, одержавшая победу в конкурсе в этом году.

"Ольга Бузова выглядит лучше", — признался Милонов.

Он также подчеркнул, что Бузову "не пропустят на "Евровидение", потому что она не такая страшная".

Сама Ольга Бузова ранее раскритиковала выступление Юлии Самойловой. Она отметила, что является "единственным шансом для России" попасть в финал "Евровидения" в следующем году.