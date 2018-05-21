Международный комитет палаты общин Великобритании призвал правительство страны ужесточить санкции против лиц, связанных с российскими государственными структурами, сообщает РИА Новости.
В докладе комитета под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" отмечается, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности".
В комитете подчеркнули, что санкции "должны быть наложены на большее число лиц, связанных с Кремлем".
"В том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также ввести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — считают в комитете.
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