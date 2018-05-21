Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла шапку-ушанку на выпускной в Йельском университете, где примерила ее во время выступления перед студентами, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hill.
"Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", — прокомментировала свой жест Клинтон.
Отмечается, что Клинтон произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.
Комментарии
поверить не могу. самый лучший университет готовящий демократов для всего мира теперь стал готовить агентов кремля
Также выяснилось, что сейчас Александра Толстая находится в Америке: она описала свои впечатления от «Yale university», заявив, что он «очень крутой».
Ощущение, что у нее из-за поражения на выборах гуси полетели
Трамп вместо друга оказался заклятым врагом. Хилари из потенциального врага хочет казаться другом))).
А на самом деле я думаю дело в противопоставлении политике Трампа, в отношении России в частности. Видимо в штатах она не всем нравится (среди интеллектуальной и финансовой элиты) и это попытка по эксплуатировать это недовольство...
З.ы. хотя и версия про гусей небезосновательна )))