Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон принесла шапку-ушанку на выпускной в Йельском университете, где примерила ее во время выступления перед студентами, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Hill.

​"Русская шапка. Если не можешь их победить, вступай в их ряды", — прокомментировала свой жест Клинтон.

Отмечается, что Клинтон произносила речь на выпускном мероприятии университета, на которое по традиции принято надевать необычные головные уборы.