Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории страны после принятия закона о декоммунизации было уничтожено почти полторы тысячи памятников революционеру Владимиру Ленину, сообщает РИА Новости.

"Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", — приводятся слова Порошенко на его официальном сайте.

Он также добавил, что за три года декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц, а также почти тысяча населенных пунктов.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Кроме того, Порошенко заявил о своей миссии: "Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи".