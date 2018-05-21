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Порошенко: полторы тысячи памятников Ленину снесли на Украине

, ИА "Амител"
С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации

Фото: tvc.ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории страны после принятия закона о декоммунизации было уничтожено почти полторы тысячи памятников революционеру Владимиру Ленину, сообщает РИА Новости.

"Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", — приводятся слова Порошенко на его официальном сайте.

Он также добавил, что за три года декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц, а также почти тысяча населенных пунктов.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Кроме того, Порошенко заявил о своей миссии: "Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.05.2018 14:17
гiсть

в Украине

0  0
21.05.2018 14:19
гiсть

Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи
---
а это возможно только одним способом - найти работу в Европе
ну и таким образом получается приток денежных средств из-за границы, что тоже положительно сказываеться

0  0
21.05.2018 14:26
U

Правильно будет на Украине

0  0
21.05.2018 14:27
Гость

А сколько этих памятников в России...

0  0
21.05.2018 14:31
- гость -

Все не логично. Как раз Ленин-то и разрушил Российскую империю.
И как быть людям, рожденным в СССР - место рождения нельзя писать - запрещено законом.

0  0
21.05.2018 14:32
гость

Наверное наша Мария Прусакова на Украине была бы как Ульяна Громова. Ей было 19 лет, когда ее фашисты на Украине замучили, на спине у неё была вырезана пятиконечная звезда. Есть сейчас на Украине такие коммунисты или комсомольцы?

0  0
21.05.2018 14:42
- гость -

А что им Ленин плохого сделал?

0  0
21.05.2018 14:44
- гость -

21.05.2018 14:31
- гость
Как раз Ленин-то и разрушил Российскую империю.

ну-ну, из постановления временного правительства от 1 (14) сентября 1917:
"...Считая нужным положить предел внешней неопределённости государственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание республиканской идеи, которое сказалось на Московском государственном совещании, Временное правительство объявляет, что государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую республику..."
Постановление было подписано министром-председателем А. Ф. Керенским и министром юстиции А. С. Зарудным.

0  0
21.05.2018 14:45
гость

Честно говоря не верится, что фашисты не могли выбить сведения о партизанском подполье у 19-и летней девочки. Это или пропагандистский фейк или она святая, а те, кто ее мучил, сейчас в аду

0  0
21.05.2018 14:47
гость

Порошенко: полторы тысячи памятников Ленину снесли на Украине

Они так скоро пятиконечные звезды на спинах коммунистов вырезать будут

0  0
21.05.2018 15:10
- гость -

Памятники Ленину и в России давно пора снести. И хватит их уже ставить кому попало..

0  0
21.05.2018 15:12
гость

Иван Грозный был тот еще диктатор и Петр Первый не намного лучше, будем сносить им памятники?

0  0
21.05.2018 15:24
- гость -

21.05.2018 14:45
гость
Честно говоря не верится, что фашисты не могли выбить сведения о партизанском подполье у 19-и летней девочки. Это или пропагандистский фейк или она святая, а те, кто ее мучил, сейчас в аду
---
скорее всего, они просто не могли ей уделить достаточно времени, т.к. надо было пытать еще 100.500 таких же, как она

0  0
21.05.2018 15:27
- гость -

а в место снесенных скоро будем ставить ВВП и ДАМ не заменимые персонажи

0  0
21.05.2018 15:28
- гость -

21.05.2018 14:45 гость
Плохишу никогда не понять Кибальчиша, да и сложно поверить что у кого-то могут быть идеалы, отличные от печенья-варенья, в наше время айфона-хамона.

0  0
21.05.2018 15:29
- гость -

Кто-то строит, кто-то сносит, в этом разница.

0  0
21.05.2018 15:31
гiсть

21.05.2018 15:27
- гость -
а в место снесенных скоро будем ставить ВВП и ДАМ не заменимые персонажи
---
ошибаетесь, в Украине им памятники не поставят!

0  0
21.05.2018 15:32
- гость -

21.05.2018 14:17
гiсть
Свои правила устанавливайте у себя на Родине. А здесь будут говорить так, как нам привычнее.
21.05.2018 14:19
гiсть
Да и по-русски вы с ошибками пишете. Не морщите свою пятую точку.

Все эти "остаточны прощевання" уже набили оскомину.

0  0
21.05.2018 15:40
гiсть

Да и по-русски вы с ошибками пишете
---
И Вы
Оставьте Украину в покое! Или в России больше проблем нету, чем украинские пам'ятники?

0  0
21.05.2018 15:43
- гость -

чем украинские пам'ятники?

дык какие они ураиньскии - они советские ))

0  0
21.05.2018 15:44
- гость -

Памятники снесли, теперь точно хорошо заживут!
Больше ничего не мешает жить хорошо!

0  0
21.05.2018 15:44
- гость -


21.05.2018 14:45
гость
Крам и не понять. Вы и в ВОВ практически все предателями заделались.
А Русский человек во все времена жертвовал собой. Что в ВОВ, что а авгане, что в чечне. Мальчишки могли пропустить, не стрелять в отряды десятками превышающими их численность, но совесть, долг для Русских людей не простой звук!!!

0  0
21.05.2018 15:46
- гость -

21.05.2018 15:40
гiсть

сдается мне, из тебя хохол, как из меня балерина)
просто решил закосить под хохла, чтобы хайпануть на теме и в очередной раз нагадить на Россию.

0  0
21.05.2018 15:50
гость

21.05.2018 15:40
гiсть

Да хрен с ними, но просто неприятно, что под боком сейчас живут люди сильно похожие на нацистов. И родственники наши еще там живут, не все переехать могут, хотя нацистские веяния им не нравятся

0  0
21.05.2018 15:55
гiсть

cдается мне, из тебя хохол, как из меня балерина
---
я в Барнауле родился, а в 1984 году в Овруч переехал
Барнаул настолько далек от цивилизации, что его в Украине во-первых не знал никто, там вообще считали, что по городу медведи ходят. а вот Житомир - нормальный город кстати

0  0
21.05.2018 15:58
- гость -

На своем российском сайте что хотим, то и обсуждаем

0  0
21.05.2018 16:05
- гость -

Странные они все же... Ленин у них = Российская империя. Ленин - это надгосударственное понятие по определению, и снос памятников ему, никоим образом не отсылает к России, тем более современной, а из СССР мы вышли все, в т.ч. УССР и РСФСР.

0  0
21.05.2018 16:11
- гость -

21.05.2018 15:55
гiсть

а вот Житомир - нормальный город кстати

да кто ж спорит. и волны атлантического океана разбиваются о его гавань...

0  0
21.05.2018 16:31
- гость -

21.05.2018 15:55
гiсть

ахха) вроде областной центр, но количество жителей две с половиной сотни тысяч. это как Бийск у нас) а Барнео то поболее будет)
ну и понятно, что городишко старый, на тыщщу лет постарше Барнео. отсюда цервушки всякие старые есть, которых у нас нет.
а про какую цивилизацию ты еще говоришь? в Барнауле то давно был? сейчас еще посмотреть надо, где покруче)
а то, что там у вас с образованием жоппа, и вы про Сибирь говорите штампами про медведей, то не обижайся тогда на наши представления о хохлах, как о селянах с чубами, хлещущих горилку с салом.

0  0
21.05.2018 16:39
Гонец из Пензы

"Иван Грозный был тот еще диктатор и Петр Первый не намного лучше, будем сносить им памятники?"
=====
а что, у нас вся страна уставлена ими, как ильичами? историю надо помнить, но и меру надо знать. если стоят ленины напротив каждой администрации, тогда отдайте фабрики рабочим, а землю - крестьянам, земные недра - народу.

0  0
21.05.2018 16:43
123

Сколько народу погубил со своим коммунизьмом...Давно сжечь труп пора. Трупопоклонение в 21м веке ... писец.

0  0
21.05.2018 17:03
- гость -

21.05.2018 14:19
гiсть
Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи

Время покажет чьи объятья смертельней, холопчик.

0  0
21.05.2018 17:43
14

Гисть,на Украине географию знали в пределах своей деревни и если им пробовать рассказать что в Барнауле один Индустриальный район больше их Стрыя не верили.

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