Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на территории страны после принятия закона о декоммунизации было уничтожено почти полторы тысячи памятников революционеру Владимиру Ленину, сообщает РИА Новости.
"Одних только памятников Ленину демонтировали почти полторы тысячи", — приводятся слова Порошенко на его официальном сайте.
Он также добавил, что за три года декоммунизации были переименованы 52 тысячи площадей и улиц, а также почти тысяча населенных пунктов.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Закон предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.
Кроме того, Порошенко заявил о своей миссии: "Моя миссия, в которой я чувствую поддержку большинства украинского общества, — сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи".
Комментарии
в Украине
Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны тяготения к Российской империи
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а это возможно только одним способом - найти работу в Европе
ну и таким образом получается приток денежных средств из-за границы, что тоже положительно сказываеться
Правильно будет на Украине
А сколько этих памятников в России...
Все не логично. Как раз Ленин-то и разрушил Российскую империю.
И как быть людям, рожденным в СССР - место рождения нельзя писать - запрещено законом.
Наверное наша Мария Прусакова на Украине была бы как Ульяна Громова. Ей было 19 лет, когда ее фашисты на Украине замучили, на спине у неё была вырезана пятиконечная звезда. Есть сейчас на Украине такие коммунисты или комсомольцы?
А что им Ленин плохого сделал?
21.05.2018 14:31
- гость
Как раз Ленин-то и разрушил Российскую империю.
ну-ну, из постановления временного правительства от 1 (14) сентября 1917:
"...Считая нужным положить предел внешней неопределённости государственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание республиканской идеи, которое сказалось на Московском государственном совещании, Временное правительство объявляет, что государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую республику..."
Постановление было подписано министром-председателем А. Ф. Керенским и министром юстиции А. С. Зарудным.
Честно говоря не верится, что фашисты не могли выбить сведения о партизанском подполье у 19-и летней девочки. Это или пропагандистский фейк или она святая, а те, кто ее мучил, сейчас в аду
Порошенко: полторы тысячи памятников Ленину снесли на Украине
Они так скоро пятиконечные звезды на спинах коммунистов вырезать будут
Памятники Ленину и в России давно пора снести. И хватит их уже ставить кому попало..
Иван Грозный был тот еще диктатор и Петр Первый не намного лучше, будем сносить им памятники?
21.05.2018 14:45
гость
Честно говоря не верится, что фашисты не могли выбить сведения о партизанском подполье у 19-и летней девочки. Это или пропагандистский фейк или она святая, а те, кто ее мучил, сейчас в аду
---
скорее всего, они просто не могли ей уделить достаточно времени, т.к. надо было пытать еще 100.500 таких же, как она
а в место снесенных скоро будем ставить ВВП и ДАМ не заменимые персонажи
21.05.2018 14:45 гость
Плохишу никогда не понять Кибальчиша, да и сложно поверить что у кого-то могут быть идеалы, отличные от печенья-варенья, в наше время айфона-хамона.
Кто-то строит, кто-то сносит, в этом разница.
21.05.2018 15:27
- гость -
а в место снесенных скоро будем ставить ВВП и ДАМ не заменимые персонажи
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ошибаетесь, в Украине им памятники не поставят!
21.05.2018 14:17
гiсть
Свои правила устанавливайте у себя на Родине. А здесь будут говорить так, как нам привычнее.
21.05.2018 14:19
гiсть
Да и по-русски вы с ошибками пишете. Не морщите свою пятую точку.
Все эти "остаточны прощевання" уже набили оскомину.
Да и по-русски вы с ошибками пишете
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И Вы
Оставьте Украину в покое! Или в России больше проблем нету, чем украинские пам'ятники?
чем украинские пам'ятники?
дык какие они ураиньскии - они советские ))
Памятники снесли, теперь точно хорошо заживут!
Больше ничего не мешает жить хорошо!
21.05.2018 14:45
гость
Крам и не понять. Вы и в ВОВ практически все предателями заделались.
А Русский человек во все времена жертвовал собой. Что в ВОВ, что а авгане, что в чечне. Мальчишки могли пропустить, не стрелять в отряды десятками превышающими их численность, но совесть, долг для Русских людей не простой звук!!!
21.05.2018 15:40
гiсть
сдается мне, из тебя хохол, как из меня балерина)
просто решил закосить под хохла, чтобы хайпануть на теме и в очередной раз нагадить на Россию.
21.05.2018 15:40
гiсть
Да хрен с ними, но просто неприятно, что под боком сейчас живут люди сильно похожие на нацистов. И родственники наши еще там живут, не все переехать могут, хотя нацистские веяния им не нравятся
cдается мне, из тебя хохол, как из меня балерина
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я в Барнауле родился, а в 1984 году в Овруч переехал
Барнаул настолько далек от цивилизации, что его в Украине во-первых не знал никто, там вообще считали, что по городу медведи ходят. а вот Житомир - нормальный город кстати
На своем российском сайте что хотим, то и обсуждаем
Странные они все же... Ленин у них = Российская империя. Ленин - это надгосударственное понятие по определению, и снос памятников ему, никоим образом не отсылает к России, тем более современной, а из СССР мы вышли все, в т.ч. УССР и РСФСР.
21.05.2018 15:55
гiсть
а вот Житомир - нормальный город кстати
да кто ж спорит. и волны атлантического океана разбиваются о его гавань...