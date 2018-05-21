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Главная свадьба 2018 года прошла в Великобритании. Принц Гарри, шестой в очереди на престол, женился на американской актрисе Меган Маркл. Для неё это, кстати, не первый брак.

Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Пара устроила более скромное торжество, чем семь лет назад организовали принц Уильям с Кейт Миддлтон. Большая часть денег, а это почти 40 миллионов долларов, ушла на охрану мероприятия.