Фото: Reuters
Главная свадьба 2018 года прошла в Великобритании. Принц Гарри, шестой в очереди на престол, женился на американской актрисе Меган Маркл. Для неё это, кстати, не первый брак.
Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Пара устроила более скромное торжество, чем семь лет назад организовали принц Уильям с Кейт Миддлтон. Большая часть денег, а это почти 40 миллионов долларов, ушла на охрану мероприятия.
Комментарии
А где тамада, где конкурсы? Почему никто не выкупал невесту? Почему никто не подарил чайный сервиз? Ну,впрочем, свадебный фотограф неплохой.
Это в России любое серьёзное мероприятия превращают в балаган.
Филипп казался гораздо бодрее супруги, не смотря на перенесенную операцию.
Шляпки августейших персон напоминали несвежую лепешку. Выступление чернокожего американского пастора на столько затянулось что вызывало смех. Кстати, молодые перед ним сидели. А вот перед англиканским пастором стояли на коленях. Очень эпично.
В каких то сми была инфа что это ее второй брак.
Американская актрисулька-разведенка.
21.05.2018 11:28
- гость -
Чьих холоп будете?
Ваши комментарии позабавили.
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