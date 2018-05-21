Фото: www.kudapoiti.info

Жители Барнаула будут следить за выступлением сборной России по футболу на групповом этапе ЧМ-2018 на спортивном стадионе с трибунами и в общественном парке, где 14, 19 и 25 июня будет обеспечена прямая трансляция. Контракт на оказание указанных услуг размещен на сайте госзакупок. Общая стоимость составляет 200 тысяч рублей. С большой долей вероятности на аукционе победит Парк спорта Алексея Смертина, который уже имеет опыт проведения подобных мероприятий во время чемпионата Европы во Франции в 2016 году.

Заказчиком выступает управление спорта и молодежной политики Алтайского края. Итоги конкурса будут подведены 28 мая.

Как следует из материалов госзакупки, посадочных мест на трибуне должно быть не менее тысячи. Также в парке должно быть 3 биотуалета, 50 парковочных мест, светодиодные экраны 7 на 4 метра.

Воспроизведение видео матчей сборной России должно быть без задержек и технических сбоев с одновременной онлайн-трансляцией матчей с участием национальной сборной в групповом этапе в чемпионате мира по футболу 2018 в течение всего мероприятия.

На матчах должны быть оборудованы места для представителей Правительства Алтайского края. Ведущим программы должен стать молодой человек приятной внешности в темном костюме с бабочкой. В основе сценария должны быть представлены спортивные околофутбольные соревнования и товарищеские футбольные матчи, не менее двух творческих номеров в каждый из трех дней проведения мероприятия продолжительностью от 2 до 3,5 минут разных жанров и направлений.

Ранее вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин заявлял, что главная фан-зона будет располагаться в Парке спорта Алексея Смертина. При этом все площадки для болельщиков должны быть креативными.

Также на чемпионате мира по футболу будут работать 14 добровольцев из Алтайского края. Они отправятся на весь месяц в разные города страны и будут помогать организаторам. Также одна из барнаульских девушек прошла на должность специального менеджера. Она будет управлять командой из более чем 100 человек в Сочи.