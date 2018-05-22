Впереди длительные летние каникулы, и родителям важно, чтобы их дети не просто хорошо отдохнули, но и провели это время с пользой. Один из вариантов – записать ребенка в Школу скорочтения и развития инетеллекта у детей. В Барнауле успешно функционирует центр, работающий по методике самого читаемого автора по интеллектуальному развитию детей Шамиля Ахмадуллина. Его авторству принадлежат одни из самых популярных методик по интеллектуальному развитию детей в России. Он разработчик более пятидесяти тренингов экспресс-обучения, семи обучающих программ и автор книг, ставших бестселлерами.

Руководитель барнаульской Школы скорочтения и развития интеллекта у детей Ольга Чернявская рассказала о самых популярных тренингах и программах, которые можно пройти в этом центре, в том числе предстоящим летом.

- Скажите, насколько правильным будет отправлять ребенка посещать тренинги в период заслуженных и долгожданных каникул?

- Наша Школа скорочтения и развития интеллекта не имеет ничего общего с обычной школой. Все тренинги, вне зависимости от возрастной направленности, проходят в очень динамичном режиме и игровой форме. Небольшая численность групп (до 6 человек) позволяет педагогу создать дружелюбную атмосферу, уделить должное внимание каждому из участников курса, подобрать комфортный темп работы. Наш девиз: "Учёба – не боль, а удовольствие!" Поэтому "заставлять" родителям своих детей и не приходится!

Родители наших учеников всегда отмечают повышение работоспособности и самостоятельности в обучении у своих детей уже после первых занятий. К слову, несколько семей целенаправленно спланировали посещение детьми наших курсов на май. Одобряю их решение, так как тем самым они помогли ребенку активизировать свои потенциальные ресурсы и с легкостью, на позитиве закончить учебный год.

Детям выпускных классов, которым предстоит серьёзная подготовка к экзаменам, также рекомендую задуматься о приобретении навыка скорочтения. Умением быстро воспринимать информацию они смогут воспользоваться незамедлительно.

Кроме этого, летом большинство наших курсов будут запущены в формате интенсив. Это означает, что посещение одного тренинга займет не более 2-3 недель и времени отдохнуть будет достаточно.

- Не снизится ли эффективность методики от такого сжатого формата?

- По нашему опыту прошлого лета и опыту коллег из других городов, работающих по методике Ахмадуллина, однозначно могу ответить, что эффективность не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается! Этому есть логическое объяснение. Во-первых, летом дети не перегружены школьными уроками и дополнительным образованием, у них больше свободного времени. Во-вторых, наши занятия – это тренинг, то есть мы не даём знания, мы "прокачиваем" навыки, а от систематичности таких тренировок результат повышается!

- Ольга, Вы неоднократно рассказывали о методиках быстрого обучения, реализуемых в вашей школе. Появились ли новинки?

- Да, конечно! Мы постоянно развиваемся и максимально стараемся отвечать запросам наших клиентов – семьям с детьми от 4 до 17 лет. Летом будут запущены новые курсы: "Таблица умножения за 15 дней", "Развитие памяти" и "К школе готов!".

Коротко о каждом.

"К школе готов!" (4-7 лет).

Данный курс направлен на всестороннее развитие интеллекта дошкольников.

Получаемые навыки:

Обучение чтению/чтение словами.

Становление почерка.

Развитие памяти и внимания.

Развитие логики.

Развитие способности к нестандартному мышлению.

Обучение счёту.

Развитие памяти.

Позиция предметов в пространстве.

Расширение кругозора.

Развитие способности к творчеству и мелкой моторики.

"Таблица умножения за 15 дней" (7-11 лет)

Для детей в этом курсе можно выделить 6 стадий:

Понимание, что такое конкретный смысл умножения и деления. Освоение основных вычислительных приемов и законов. Применение их на практике. Автоматизация навыка в письменных вычислениях. Устный счет со зрительной опорой. Автоматизация вычислительного навыка на слух.

Просто, быстро, легко, с пониманием смысла, живо, интересно — так проходят занятия по таблице умножения. Обязательно используются тренировочные игры, благодаря которым развивается скорость вычислений.

По итогам курса дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать простые уравнения.

"Развитие памяти" (9-17 лет).

Тренинг состоит из 12 занятий и трех основных блоков:

Тренировка систем восприятия: слуха, кинестезии, обоняния, осязания, зрения. У большинства ребят они находятся в атрофированном состоянии.

Конкретные технологии запоминания всего, что нужно знать школьнику: даты, события, формулы, названия, определения.

Работа с текстами. Это самое важное, поскольку умение ухватывать главное, пересказывать и понимать суть – 90 процентов успеха в обучении. Формируется способность к публичным выступлениям. Если ребенок уже владеет скорочтением, эффективность обучения выше.

- Интересуетесь ли вы успехами своих выпускников?

- Обязательно! Не так давно организовали встречу выпускников, где за чаепитием дети поделились своими школьными успехами, рассказали о том, как полученные у нас навыки помогают им в обучении. Кроме дружелюбной беседы в приятной компании, ребята с удовольствием и неподдельным азартом согласились пройти тестирование. Нам было важно отследить динамику развития навыка скорочтения у своих учеников. Ведь за наши 10-дневные курсы мы обучаем самой технике скорочтения, гарантированно увеличиваем скорость чтения минимум в 2 раза, т.е. показываем лишь первые начальные результаты, но в дальнейшем ребенок способен совершенствовать их самостоятельно практически безгранично. И вот что показало тестирование: 30% пришедших к нам ребят сохранили те результаты, с которыми мы их выпустили, а вот 70% из них свои результаты приумножили. А это так ценно для нас! Да и для самих ребят, ведь они пользуются приобретенным навыком в проделывании уроков, подготовке к контрольным работам и т.д.

- Практикуете ли вы бесплатные, пробные уроки?

- Да. Кто следит за нашими новостями, в курсе, что традиционными стали бесплатные Открытые уроки, на которых ребенок и родитель получают возможность познакомиться с педагогом, погрузиться в мир интересных необычных упражнений, стать полноценным участником мастер-класса. Кроме этого, прошедшим собеседование в этот же день предоставляется скидка на дальнейшее обучение! Кстати, следующий Открытый урок состоится 28 мая в 16:30 часов. Удобная возможность для тех, кто все еще сомневается или не определился с летним досугом ребенка. Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна!

- Ольга, как попасть на ваши тренинги?

- Для начала всем желающим необходимо записаться на бесплатное собеседование, на котором ребенок пройдет тестирование. Это позволит подобрать наиболее подходящий курс. Родители при личном общении с педагогом получат ответы на интересующие вопросы.

Набор на наши новые и уже всем известные курсы ("Скорочтение", "Техника чтения", "Обучение чтению") уже начался. До конца мая действует акция – прошедшим собеседование весной предоставляется возможность прохождения летнего интенсива по стандартной цене. Обратите внимание — летняя цена выше!

Школа скорочтения и развития интеллекта у детей:

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80В и ул. Шумакова, 17А

Тел.: 8 (3852) 57-16-06

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