Вторник, 22 Май, 10:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 62,53
€ 73,33
501536
15°
Обь
431см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Почему лето – лучшее время для развития детского интеллекта

, ИА "Амител"
Летние каникулы ребенок может провести с пользой, приобретя полезные навыки

Впереди длительные летние каникулы, и родителям важно, чтобы их дети не просто хорошо отдохнули, но и провели это время с пользой. Один из вариантов – записать ребенка в Школу скорочтения и развития инетеллекта у детей. В Барнауле успешно функционирует центр, работающий по методике самого читаемого автора по интеллектуальному развитию детей Шамиля Ахмадуллина. Его авторству принадлежат одни из самых популярных методик по интеллектуальному развитию детей в России. Он разработчик более пятидесяти тренингов экспресс-обучения, семи обучающих программ и автор книг, ставших бестселлерами.

Руководитель барнаульской Школы скорочтения и развития интеллекта у детей Ольга Чернявская рассказала о самых популярных тренингах и программах, которые можно пройти в этом центре, в том числе предстоящим летом.

- Скажите, насколько правильным будет отправлять ребенка посещать тренинги в период заслуженных и долгожданных каникул?

- Наша Школа скорочтения и развития интеллекта не имеет ничего общего с обычной школой. Все тренинги, вне зависимости от возрастной направленности, проходят в очень динамичном режиме и игровой форме. Небольшая численность групп (до 6 человек) позволяет педагогу создать дружелюбную атмосферу, уделить должное внимание каждому из участников курса, подобрать комфортный темп работы. Наш девиз: "Учёба – не боль, а удовольствие!" Поэтому "заставлять" родителям своих детей и не приходится!

Родители наших учеников всегда отмечают повышение работоспособности и самостоятельности в обучении у своих детей уже после первых занятий. К слову, несколько семей целенаправленно спланировали посещение детьми наших курсов на май. Одобряю их решение, так как тем самым они помогли ребенку активизировать свои потенциальные ресурсы и с легкостью, на позитиве закончить учебный год.

Детям выпускных классов, которым предстоит серьёзная подготовка к экзаменам, также рекомендую задуматься о приобретении навыка скорочтения. Умением быстро воспринимать информацию они смогут воспользоваться незамедлительно.

Кроме этого, летом большинство наших курсов будут запущены  в формате интенсив. Это означает, что посещение одного тренинга займет не более 2-3 недель и времени отдохнуть будет достаточно. 

- Не снизится ли эффективность методики от такого сжатого формата?

- По нашему опыту прошлого лета и опыту коллег из других городов, работающих по методике Ахмадуллина, однозначно могу ответить, что эффективность не только не снижается, но и в большинстве случаев повышается! Этому есть логическое объяснение. Во-первых, летом дети не перегружены школьными уроками и дополнительным образованием, у них больше свободного времени. Во-вторых, наши занятия – это тренинг, то есть мы не даём знания, мы "прокачиваем" навыки, а от систематичности таких тренировок результат повышается!

- Ольга, Вы неоднократно рассказывали о методиках быстрого обучения, реализуемых в вашей школе. Появились ли новинки?

- Да, конечно! Мы постоянно развиваемся и максимально стараемся отвечать запросам наших клиентов – семьям с детьми от 4 до 17 лет. Летом будут запущены новые курсы: "Таблица умножения за 15 дней", "Развитие памяти" и "К школе готов!".

 Коротко о каждом.

"К школе готов!" (4-7 лет).

Данный курс направлен на всестороннее развитие интеллекта дошкольников. 

Получаемые навыки:

  • Обучение чтению/чтение словами.
  • Становление почерка.
  • Развитие памяти и внимания.
  • Развитие логики.
  • Развитие способности к нестандартному мышлению.
  • Обучение счёту.
  • Развитие памяти.
  • Позиция предметов в пространстве.
  • Расширение кругозора.
  • Развитие способности к творчеству и мелкой моторики.

"Таблица умножения за 15 дней" (7-11 лет)

Для детей в этом курсе можно выделить 6 стадий:

  1. Понимание, что такое конкретный смысл умножения и деления.
  2. Освоение основных вычислительных приемов и законов.
  3. Применение их на практике.
  4. Автоматизация навыка в письменных вычислениях.
  5. Устный счет со зрительной опорой.
  6. Автоматизация вычислительного навыка на слух.

Просто, быстро, легко, с пониманием смысла, живо, интересно — так проходят занятия по таблице умножения. Обязательно используются тренировочные игры, благодаря которым развивается скорость вычислений.

По итогам курса дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать простые уравнения.

"Развитие памяти" (9-17 лет).

Тренинг состоит из 12 занятий и трех основных блоков:

  • Тренировка систем восприятия: слуха, кинестезии, обоняния, осязания, зрения. У большинства ребят они находятся в атрофированном состоянии.
  • Конкретные технологии запоминания всего, что нужно знать школьнику: даты, события, формулы, названия, определения.
  • Работа с текстами. Это самое важное, поскольку умение ухватывать главное, пересказывать и понимать суть – 90 процентов успеха в обучении. Формируется способность к публичным выступлениям. Если ребенок уже владеет скорочтением, эффективность обучения выше.

- Интересуетесь ли вы успехами своих выпускников?

- Обязательно! Не так давно организовали встречу выпускников, где за чаепитием дети поделились своими школьными успехами, рассказали о том, как полученные у нас навыки помогают им в обучении. Кроме дружелюбной беседы в приятной компании, ребята с удовольствием и неподдельным азартом согласились пройти тестирование. Нам было важно отследить динамику развития навыка скорочтения у своих учеников. Ведь за наши 10-дневные курсы мы обучаем самой технике скорочтения, гарантированно увеличиваем скорость чтения минимум в 2 раза, т.е. показываем лишь первые начальные результаты, но в дальнейшем ребенок способен совершенствовать их самостоятельно практически безгранично. И вот что показало тестирование: 30% пришедших к нам ребят сохранили те результаты, с которыми мы их выпустили, а вот 70% из них свои результаты приумножили. А это так ценно для нас! Да и для самих ребят, ведь они пользуются приобретенным навыком в проделывании уроков, подготовке к контрольным работам и т.д.

- Практикуете ли вы бесплатные, пробные уроки?

- Да. Кто следит за нашими новостями, в курсе, что традиционными стали бесплатные Открытые уроки, на которых ребенок и родитель получают возможность познакомиться с педагогом, погрузиться в мир интересных необычных упражнений, стать полноценным участником мастер-класса. Кроме этого, прошедшим собеседование в этот же день предоставляется скидка на дальнейшее обучение! Кстати, следующий Открытый урок состоится 28 мая в 16:30 часов. Удобная возможность для тех, кто все еще сомневается или не определился с летним досугом ребенка. Количество мест ограничено, поэтому предварительная запись обязательна!

- Ольга, как попасть на ваши тренинги?

- Для начала всем желающим необходимо записаться на бесплатное собеседование, на котором ребенок пройдет тестирование. Это позволит подобрать наиболее подходящий курс. Родители при личном общении с педагогом получат ответы на интересующие вопросы.

Набор на наши новые и уже всем известные курсы ("Скорочтение", "Техника чтения", "Обучение чтению") уже начался. До конца мая действует акция – прошедшим собеседование весной предоставляется возможность прохождения летнего интенсива по стандартной цене. Обратите внимание — летняя цена выше!

Школа скорочтения и развития интеллекта у детей:
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80В и ул. Шумакова, 17А
Тел.: 8 (3852) 57-16-06
Сайт компании
ВКонтактеОдноклассники, Инстаграм

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
09:53
Молодой мужчина попался на краже тротуарной плитки в Алтайском крае 0
09:41
Nissan "по неизвестным обстоятельствам" снес бордюр в Барнауле 2
09:32
Первоклассников на Урале заставляли решать задачи про убийц и маньяков 1
09:22
Страшные цифры: в Барнауле врачи подвели итоги акции "Скажи раку нет" 1
09:13
Новый министр начал работу с предложения нового налога для россиян 16
09:01
Скворцова: период детства в России будет продолжаться до 30 лет 10
08:53
Путин рассказал, что мог бы лучше учиться в школе 2
08:45
Житель Барнаула пожаловался на захваченную парковку возле детского сада 26
08:32
Драка закончилась убийством в Новоалтайске 2
08:27
Почему лето – лучшее время для развития детского интеллекта 0
08:11
Торговый павильон с мясной продукцией сгорел в Барнауле 4
08:06
Мясо цыплёнка-бройлера: антибиотики, уколы и заморозка 1
07:50
Ежедневник: как связаны 22 мая, штраф за юбки и тюбик для зубной пасты 0
07:34
Туристические объекты Алтайского края войдут в "Золотое кольцо Сибири" 5
07:25
Где и когда алтайские бизнесмены могут наладить новые деловые контакты 0
07:15
Разрыв в доходах между барнаульскими депутатами приблизился к 1000 раз 9
07:03
Квартиру с авторским дизайнерским ремонтом продают в Барнауле за 12,2 млн 2
06:48
Инвестор построит ледовую арену в Рубцовске за 215 миллионов к 2020 году 2
06:32
Глаз не оторвать: самые красивые телеведущие мира 10
06:23
Барнаульцы проверили качество топлива на местных заправках 13
06:14
Жару до +28 градусов, грозы и град обещают в Алтайском крае 22 мая 4
06:01
Барнаульский разлом: проспект Красноармейский третий год уходит под землю 3
05:53
Сотни жителей Краснодара рыщут в городском саду в поисках бутылки со $100 2
04:47
Число банкротов может увеличиться в России в 5 раз к 2020 году 0
03:24
Барак Обама с супругой нашли работу на телевидении 0
02:36
Кудрин рассказал о том, как из-за его проверок постов лишились 40 генералов 3
01:22
Охранник решил узнать источник шума на стадионе, но увидел необъяснимое 4
00:12
Британские ученые сделали из зеленого чая новое лекарство от рака 0
23:47
Медведь случайно спас двух кемеровчан, которыми хотел перекусить 1
23:27
Минобороны защитит от беспилотников стадионы ЧМ-2018 по футболу 0
23:08
Житель Иркутска ремнем выпорол обманувшего его попрошайку 2
22:46
Частный дом сгорел в Барнауле: люди успели выйти 0
22:27
Потолок упал на детей в подмосковной школе после капремонта за 30 млн руб. 2
22:10
Поцелуй Элтона Джона и Дэвида Бекхэма обсуждают в Сети 1
21:44
Трубу прорвало в Барнауле в районе ЗСВ 1
21:28
Четырех жителей Барнаула будут судить за сбыт наркотических средств 0
21:07
Песков назвал "русофобством" заявление об отмывании в Лондоне денег россиян 5
20:34
Самым распространенным нарушением ПДД на Крымском мосту стала остановка 0
20:23
Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку, вычислявшему педофилов 0
20:11
Подробности ДТП с пострадавшими, произошедшего за новым мостом в Барнауле 0
19:41
Мутко назвали антилидером нового правительства России 6
19:29
Мэрия Бийска в 2017 году допустила финансовых нарушений на 1,3 млрд рублей 4
19:08
Коротко о главном: потепление на Алтае, старый мост и ремонт главного ЗАГСа
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 мая
18:44
Чиновников в Екатеринбурге разместят в бывшем общественном туалете 1
18:27
Актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве 3
18:04
Женщина на БелАЗе раздавила бензовоз в Кузбассе 3
17:50
Жителям Алтая будут платить по 1,5-6 тысяч рублей за доносы на браконьеров 7
17:32
Около 500 метров взлетной полосы отремонтировали в аэропорту Барнаула 0
17:21
Девушка-водитель сбила пешехода и скрылась с места аварии в Барнауле 3
17:11
Серьезное ДТП с пострадавшими произошло за новым мостом в Барнауле 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.