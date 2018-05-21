Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Холодный май в Алтайском крае местами отметился установлением новых рекордов по минимальной температуре и по количеству осадков.

Согласно информации регионального Гидрометцентра, в текущем году первая половина мая выдалась холодной, со средней температурой воздуха +7…+9 градусов, что на 2-5 градусов ниже нормы.

А на двух метеостанциях края 7 мая были установлены новые рекорды минимальной температуры воздуха. Так, в Усть-Чарышском была зафиксирована температура -1,4 градуса. До этого в 1969 году здесь была зафиксирована температура -1,3 градуса.

В этот же день в Горняке было -3,6 градуса. В 1992 году здесь же наблюдалась температура -3,4 градуса.

Сумма же выпавших осадков за период с 1 по 15 мая варьировалась в крае от 21 миллиметра до 85 миллиметров, что в большинстве районов края соответствует 100-150%, местами в южных районах 180-200% от месячной нормы.

В отдельные дни опять же метеостанции зафиксировали рекорды суточных сумм осадков. Например, в Солонешном 12 мая выпало 20 миллиметров осадков, в Родино — 14 миллиметров, в Усть-Калманке и Благовещенке — 13 миллиметров.