Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и автомобиля Toyota Ipsum произошло утром в понедельник, 21 мая, на улице Антона Петрова в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП случилось в районе остановки "Островского".
На фото с места событий видно, что легковушка "уткнулась" в левый борт трамвая. В результате ДТП было временно блокировано движение электротранспорта в обе стороны.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Понятно, что не пропустил рельсовый транспорт. Понадеялся глупый, что вогоноважатая его пропустит. А та, (на будущее для его же ума) лихо снесла ему бампер!
так номер четко на фото попал
Они ушатые, на общем фоне, вместе так красиво выглядят.
Надо бы фото для общего обзора и любования увеличить!
вам смешно, а трамвай помяли....