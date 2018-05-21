Подростки зверски убили многодетную мать на Кубани

13 мая в поселке Псебай Краснодарского края произошло зверское убийство 40‐летней Натальи Дмитриевой, являющейся матерью пятерых детей, сообщает телеканал "360".
Пока следствию удалось задержать только одного подозреваемого — 16‐летнего Максима, который, предположительно, является одноклассником сына жертвы, однако жители поселка утверждают, что убийц было несколько. Также люди уверены, что избежать наказания им помогут влиятельные родители.
Как сообщают местные СМИ, изуродованное тело женщины было обнаружено около двух часов ночи. Рядом с Натальей спал ее вероятный убийца — Максим. По версии СУ СК по Краснодарскому краю, подросток напал на Наталью, когда она возвращалась из кафе. Как рассказал правоохранителям сам подозреваемый, конфликт начался после того, как он предложил женщине проводить ее до дома. В ходе перепалки школьник ударил Наталью камнем по голове, после чего задушил. В тот момент подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас подросток находится под стражей. 18 мая был задержан его возможный сообщник, сообщает "Комсомольская правда — Кубань" со ссылкой на следствие.
У 40-летней Натальи Дмитриевой остались пятеро детей, самому младшему из которых всего два года. Муж погибшей находится в больнице с сердечным приступом.
Убийство женщины вызвало в Псебае общественный резонанс. Тысячи людей требуют наказать убийц. По их версии, в расправе участвовала целая банда подростков. Их родители якобы очень высокопоставленные люди, что неоднократно спасало школьников от реального наказания.
Причастность подростков предполагают и к нераскрытому убийству, которое произошло год назад в этом же поселке. Молодого мужчину тогда зарезали и скинули труп в овраг. Виновных до сих пор не нашли.
В Сети появилась петиция с требованием наказать причастных к зверскому убийству по всей строгости. Исходя из медицинского свидетельства о смерти, "род смерти не установлен". "Из группового особо тяжкого убийства хотят сделать "бытовуху", - говорится в тексте петиции.
18 мая жители Псебая вышли на митинг с требованием объективного расследования убийства.
Комментарии
Рядом с Натальей спал ее вероятный убийца — Максим. это как
Что заметил: если какой творится беспридел да еще и в изощренной форме, то обязательно в этих прекрасных краях. Позор, аномалия какая то от нормы и закономерности!
Нажрался палёнки, убил человека и уснул! Вот как то так!!! И самое интересное что подельники, самого Максима просто забыли!
в состоянии аффекта иногда засыпают после убийства прямо на месте преступления. она то что в кафе ночью без мужа делала?
конфликт начался после того, как он предложил женщине проводить ее до дома - посидели в кафе, потом мочканул?
Не просто убил. тело конкретно изуродовано полностью. Внутренности наружу вытащены, голова камнем разломана. Опознать даже не могли.
21.05.2018 11:20 подросток напал на Наталью, когда она возвращалась из кафе
18 мая жители Псебая вышли на митинг с требованием объективного расследования убийства.
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А митинг согласованный? Если нет, то поколотить их дубинками и посадить на 15 суток, чтобы пропало желание справедливости требовать.
На примере цапков можно с вероятностью в 146% предположить как будут развиваться события...
На фото обычные малолетки, никак на мажориков не тянут.
На юге это нормально. До сих пор машины грабят, едущих отдохнуть расстреливают. Не удивлюсь если рабовладение есть.
21.05.2018 11:24
Грантштейн
На фото обычные малолетки, никак на мажориков не тянут.
Ну, ты то знаешь толк в малолетках.
21.05.2018 11:24
Грантштейн
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В статье указано, что только один подозреваемый, а на фото 5 подростков (столько у нее детей)
Докажут аффект и гуляй вася. Всё равно малолеткам больше десятки не светит.
21.05.2018 11:18
- гость -
А Вам в голову не приходило, что она там работала?
21.05.2018 11:28
- гость -
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дополню: один подозреваемый арестован, о точном количестве преступников речи нет
21.05.2018 11:28
- гость -
а на фото 5 подростков (столько у нее детей)
У 40-летней Натальи Дмитриевой остались пятеро детей, самому младшему из которых всего два года.
Которому из них 2 года?
Быдло, а не малолетки! Интересно, у кого-нибудь повернётся язык сказать онижедети или разум возобладает?
А что никто не ходит в кафе???? Что вы начинаете цепляться!!!!
21.05.2018 11:31
- гость -
21.05.2018 11:28
- гость -
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дополню: один подозреваемый арестован, о точном количестве преступников речи нет
Оформят на одного, а он соскочит по аффекту.
..или по дурке.
21.05.2018 11:18
- гость -
А вы в кафе только с мужем ходите?
Кавказский воздух, чай, водка, кофе, туманит головы своим обывателям.
То же самое сделать с ними.
конечно убийца психбольной, но
пятеро детей - дома надо сидеть на пособия , а не в кафе ! кто теперь детей растить будет?
конечно убийца психбольной, но
пятеро детей - дома надо сидеть на пособия , а не в кафе ! кто теперь детей растить будет?
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А тебе что надо делать, ты точно знаешь или подсказать?
21.05.2018 13:01
- гость -
Ну все как обычно, самадуравиновата (((