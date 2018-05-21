Подростки зверски убили многодетную мать на Кубани

13 мая в поселке Псебай Краснодарского края произошло зверское убийство 40‐летней Натальи Дмитриевой, являющейся матерью пятерых детей, сообщает телеканал "360".

Пока следствию удалось задержать только одного подозреваемого — 16‐летнего Максима, который, предположительно, является одноклассником сына жертвы, однако жители поселка утверждают, что убийц было несколько. Также люди уверены, что избежать наказания им помогут влиятельные родители.

Как сообщают местные СМИ, изуродованное тело женщины было обнаружено около двух часов ночи. Рядом с Натальей спал ее вероятный убийца — Максим. По версии СУ СК по Краснодарскому краю, подросток напал на Наталью, когда она возвращалась из кафе. Как рассказал правоохранителям сам подозреваемый, конфликт начался после того, как он предложил женщине проводить ее до дома. В ходе перепалки школьник ударил Наталью камнем по голове, после чего задушил. В тот момент подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас подросток находится под стражей. 18 мая был задержан его возможный сообщник, сообщает "Комсомольская правда — Кубань" со ссылкой на следствие.

У 40-летней Натальи Дмитриевой остались пятеро детей, самому младшему из которых всего два года. Муж погибшей находится в больнице с сердечным приступом.

Убийство женщины вызвало в Псебае общественный резонанс. Тысячи людей требуют наказать убийц. По их версии, в расправе участвовала целая банда подростков. Их родители якобы очень высокопоставленные люди, что неоднократно спасало школьников от реального наказания.

Причастность подростков предполагают и к нераскрытому убийству, которое произошло год назад в этом же поселке. Молодого мужчину тогда зарезали и скинули труп в овраг. Виновных до сих пор не нашли.

В Сети появилась петиция с требованием наказать причастных к зверскому убийству по всей строгости. Исходя из медицинского свидетельства о смерти, "род смерти не установлен". "Из группового особо тяжкого убийства хотят сделать "бытовуху", - говорится в тексте петиции.

18 мая жители Псебая вышли на митинг с требованием объективного расследования убийства.