Понедельник, 21 Май, 13:09

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 61,94
€ 73,18
510987
21°
Обь
450см -7

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Подростки зверски убили многодетную мать на Кубани

, ИА "Амител"
Местные жители уверены, что избежать наказания им помогут влиятельные родители

13 мая в поселке Псебай Краснодарского края произошло зверское убийство 40‐летней Натальи Дмитриевой, являющейся матерью пятерых детей, сообщает телеканал "360".

Пока следствию удалось задержать только одного подозреваемого — 16‐летнего Максима, который, предположительно, является одноклассником сына жертвы, однако жители поселка утверждают, что убийц было несколько. Также люди уверены, что избежать наказания им помогут влиятельные родители.

Как сообщают местные СМИ, изуродованное тело женщины было обнаружено около двух часов ночи. Рядом с Натальей спал ее вероятный убийца — Максим. По версии СУ СК по Краснодарскому краю, подросток напал на Наталью, когда она возвращалась из кафе. Как рассказал правоохранителям сам подозреваемый, конфликт начался после того, как он предложил женщине проводить ее до дома. В ходе перепалки школьник ударил Наталью камнем по голове, после чего задушил. В тот момент подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас подросток находится под стражей. 18 мая был задержан его возможный сообщник, сообщает "Комсомольская правда — Кубань" со ссылкой на следствие.

У 40-летней Натальи Дмитриевой остались пятеро детей, самому младшему из которых всего два года. Муж погибшей находится в больнице с сердечным приступом.

Убийство женщины вызвало в Псебае общественный резонанс. Тысячи людей требуют наказать убийц. По их версии, в расправе участвовала целая банда подростков. Их родители якобы очень высокопоставленные люди, что неоднократно спасало школьников от реального наказания. 

Причастность подростков предполагают и к нераскрытому убийству, которое произошло год назад в этом же поселке. Молодого мужчину тогда зарезали и скинули труп в овраг. Виновных до сих пор не нашли. 

В Сети появилась петиция с требованием наказать причастных к зверскому убийству по всей строгости. Исходя из медицинского свидетельства о смерти, "род смерти не установлен". "Из группового особо тяжкого убийства хотят сделать "бытовуху", - говорится в тексте петиции.

18 мая жители Псебая вышли на митинг с требованием объективного расследования убийства. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

21.05.2018 11:09
BLATNOI

Рядом с Натальей спал ее вероятный убийца — Максим. это как

0  0
21.05.2018 11:13
- гость -

Что заметил: если какой творится беспридел да еще и в изощренной форме, то обязательно в этих прекрасных краях. Позор, аномалия какая то от нормы и закономерности!

0  0
21.05.2018 11:16
Шторм

Нажрался палёнки, убил человека и уснул! Вот как то так!!! И самое интересное что подельники, самого Максима просто забыли!

0  0
21.05.2018 11:18
- гость -

в состоянии аффекта иногда засыпают после убийства прямо на месте преступления. она то что в кафе ночью без мужа делала?

0  0
21.05.2018 11:20
- гость -

конфликт начался после того, как он предложил женщине проводить ее до дома - посидели в кафе, потом мочканул?

0  0
21.05.2018 11:20
- гость -

Не просто убил. тело конкретно изуродовано полностью. Внутренности наружу вытащены, голова камнем разломана. Опознать даже не могли.

0  0
21.05.2018 11:22
- гость -

21.05.2018 11:20 подросток напал на Наталью, когда она возвращалась из кафе

0  0
21.05.2018 11:23
- гость -

18 мая жители Псебая вышли на митинг с требованием объективного расследования убийства.
-----------------------
А митинг согласованный? Если нет, то поколотить их дубинками и посадить на 15 суток, чтобы пропало желание справедливости требовать.

0  0
21.05.2018 11:24
- гость -

На примере цапков можно с вероятностью в 146% предположить как будут развиваться события...

0  0
21.05.2018 11:24
Грантштейн

На фото обычные малолетки, никак на мажориков не тянут.

0  0
21.05.2018 11:26
- гость -

На юге это нормально. До сих пор машины грабят, едущих отдохнуть расстреливают. Не удивлюсь если рабовладение есть.

0  0
21.05.2018 11:27
- гость -

21.05.2018 11:24
Грантштейн
На фото обычные малолетки, никак на мажориков не тянут.

Ну, ты то знаешь толк в малолетках.

0  0
21.05.2018 11:28
- гость -

21.05.2018 11:24
Грантштейн
--------
В статье указано, что только один подозреваемый, а на фото 5 подростков (столько у нее детей)

0  0
21.05.2018 11:28
- гость -

Докажут аффект и гуляй вася. Всё равно малолеткам больше десятки не светит.

0  0
21.05.2018 11:28
- гость -

21.05.2018 11:18
- гость -
А Вам в голову не приходило, что она там работала?

0  0
21.05.2018 11:31
- гость -

21.05.2018 11:28
- гость -
-----
дополню: один подозреваемый арестован, о точном количестве преступников речи нет

0  0
21.05.2018 11:32
- гость -

21.05.2018 11:28
- гость -
а на фото 5 подростков (столько у нее детей)

У 40-летней Натальи Дмитриевой остались пятеро детей, самому младшему из которых всего два года.

Которому из них 2 года?

0  0
21.05.2018 11:34
- гость -

Быдло, а не малолетки! Интересно, у кого-нибудь повернётся язык сказать онижедети или разум возобладает?

0  0
21.05.2018 11:34
- гость -

А что никто не ходит в кафе???? Что вы начинаете цепляться!!!!

0  0
21.05.2018 11:37
- гость -

21.05.2018 11:31
- гость -
21.05.2018 11:28
- гость -
-----
дополню: один подозреваемый арестован, о точном количестве преступников речи нет

Оформят на одного, а он соскочит по аффекту.

0  0
21.05.2018 11:37
- гость -

..или по дурке.

0  0
21.05.2018 11:46
- гость -

21.05.2018 11:18
- гость -
А вы в кафе только с мужем ходите?

0  0
21.05.2018 11:52
- гость -

Кавказский воздух, чай, водка, кофе, туманит головы своим обывателям.

0  0
21.05.2018 12:22
гость

То же самое сделать с ними.

0  0
21.05.2018 13:01
- гость -

конечно убийца психбольной, но
пятеро детей - дома надо сидеть на пособия , а не в кафе ! кто теперь детей растить будет?

0  0
21.05.2018 13:03
- гость -

конечно убийца психбольной, но
пятеро детей - дома надо сидеть на пособия , а не в кафе ! кто теперь детей растить будет?
---------------------
А тебе что надо делать, ты точно знаешь или подсказать?

0  0
21.05.2018 13:07
- гость -

21.05.2018 13:01
- гость -
Ну все как обычно, самадуравиновата (((

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< май 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
13:04
Ужесточить санкции против Кремля из-за коррупции призвали в Британии 3
12:50
Житель Алтайского края перевернулся на грузовике на Чуйском тракте 1
12:42
Проект Алтайского края по Открытому правительству признали лучшим в стране 1
12:31
Тепло вернули в барнаульские детсады и больницы из-за холодной погоды 5
12:22
Депутат предложил давать ипотеку с 14 лет, чтобы люди раньше получали жилье 7
12:17
Убийство многодетной матери на Кубани: что случилось и накажут ли виновных 5
12:13
Из пуховика в шорты: всё самое смешное о погоде в Сибири 0
12:06
Поиски пропавшего 19-летнего юноши ведут в Барнауле уже полтора месяца 1
11:52
Дорожников Бийска обвинили в укладке асфальта в дождь и мокрый снег 6
11:40
Как провести свободное время и куда сходить в Барнауле с 21 по 25 мая 0
11:34
ООН: население Украины через 30 лет сократится до уровня 1950 года 5
11:21
Заиграет новыми красками: зачем на дорогах появится синяя разметка 7
11:17
Водитель погиб после столкновения авто с попуткой и столбом в Бийске 0
11:03
Подростки зверски убили многодетную мать на Кубани 27
10:51
Сказка наяву: королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл в фотографиях 5
10:40
Жесткое столкновение трамвая и легковушки произошло в Барнауле 4
10:32
Швеция обошла Россию в рейтинге Международной федерации хоккея 4
10:24
Холодный май со снегом в Алтайском крае установил новые погодные рекорды 1
10:18
Бесплатное обучение: как стать специалистом по недвижимости за четыре дня 0
10:13
Клинтон надела шапку-ушанку: "Не можешь их победить, вступай в их ряды" 4
10:02
Иногда год – это много: онколог о росте заболеваемости меланомой на Алтае 2
09:47
Мошенники под личиной врачей-косметологов обманывают барнаульцев 4
09:34
Милонов назвал Бузову "рептилоидом" после ее желания спеть на "Евровидении" 6
09:23
16-летнюю девушку и ее отца убили в Кемерово 2
09:12
Берлускони назвал Крым самой красивой частью России 27
09:03
Яровая ответила на статью Bild об "оскорбительном" букете для Меркель 7
08:53
Два экипажа ДПС гонялись в Барнауле за "девяткой" с нетрезвой компанией 19
08:45
Жителя Алтайского края задержали в Москве за кражу борсетки 1
08:30
Пять причин выбрать автосервис федеральной сети FIT SERVICE в Барнауле 3
08:21
Инкассаторы по инструкции не имели права покидать тонущий автомобиль 8
08:17
Где живут клещи и как они нападают на людей 14
08:06
Автоцентр АНТ презентует новый Mitsubishi Eclipse Cross в Барнауле 6
07:50
Чем ФИФА обязана 21 мая и почему дождь в этот день – хорошая примета 1
07:34
"Не кормить, а поставить на ноги": правда о барнаульском фонде "Облака" 6
07:19
Я разочарована в депутатстве: глава КПРФ Алтая Прусакова о работе и личном 26
07:03
Усадьбу с бильярдной и кинозалом продают под Барнаулом за 24 млн рублей 14
07:00
Летучие мыши, живая музыка и кэндо: чем удивила "Музейная ночь" барнаульцев 0
06:48
Гид по зарплатам: сколько получают жители Алтая и другие сибиряки 16
06:32
Самая красивая армия в мире: израильские девушки в военной форме 6
06:17
Летнее тепло придет в Алтайский край 21 мая 0
06:01
"Времена вседозволенности": барнаульский МС о клубной жизни города нулевых 1
23:03
Маск анонсировал полноприводный электрокар с двумя двигателями 3
22:07
Поддельную купюру в 5 тысяч рублей обнаружили в барнаульском магазине 0
21:05
Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать крымских клиентов 0
20:02
Более тысячи жителей Горного Алтая пострадали от укусов клещей 0
19:34
Порошенко заявил о намерении выйти из заключенных в рамках СНГ договоров 1
19:10
СМИ сочли букет Путина для Меркель как "оскорбление" 6
18:46
Гроза и похолодание до -2 ждут жителей Алтайского края в ночь на 21 мая 1
18:20
СМИ: Абрамовичу отказали в продлении британской визы 4
17:43
Установлена личность жертвы нападения на церковь в Грозном 1
17:12
Пять человек стали жертвами ДТП в Ростовской области 1
16:41
Григорий Лепс пошутил по поводу сломанных ребер на концерте в Кремле 1
16:18
17 миллионов рублей потратят на благоустройство дворов в Заринске 0
15:40
Следователи проводят проверку по факту гибели четверых омичей при пожаре 0
15:12
Два инцидента на Алтае включили в список самых загадочных исчезновений в РФ 18
14:46
Около 60 нарушений выявили в ходе проверок в ТЦ "Ткацкий-2" в Горном Алтае 0
14:11
В Иркутске 41 человека эвакуировали из-за пожара на продуктовом складе 0
13:43
В Барнауле произошла серьезная авария с участием Porsche Cayenne 12
13:14
Сломанная ветром сосна перегородила дорогу в Бийске 1
12:46
Барнаульцы делятся фото с "Музейной ночи – 2018" 3
12:16
В бундестаге заявили, что антироссийские санкции вредят Европе 1
11:42
США и КНР договорились не допустить торговую войну 4
11:12
СМИ: турецкая разведка узнала о возможном покушении на Эрдогана 0
10:41
Детей стали чаще сбивать на дорогах в Бийске 0
10:12
Автомобиль вылетел на трамвайные пути в Барнауле 3
09:46
Рубцовские полицейские пресекли в городе деятельность наркопритона 0
09:21
Четверо боевиков напали на церковь в Грозном 6
08:41
СМИ назвали Путина хозяином мировой политической арены 71
08:22
На Украине пообещали наказать блогера, проехавшего по Крымскому мосту 5
07:45
Ежедневник: почему 20 мая обязательно надо искупаться 6
07:30
Как россияне будут отдыхать на День России 6
07:24
Противопожарная система не сработала в барнаульской высотке во время пожара 34
07:03
Квартиру с французскими окнами и парковкой продают в Барнауле за 10 млн руб 4
06:44
Река рек: что нужно знать о великой Волге 3
06:23
Потепление начинается в Алтайском крае после снега и волны холода 4
06:01
Охотники за браконьерами: как егеря на Алтае охраняют уникальные заказники 9
23:02
В Пулково пьяный пассажир пытался сорвать погоны с сотрудника полиции 0
22:01
Григорий Лепс попал в больницу с переломом ребер 7
21:04
Прокуратура проводит проверку по факту аварийной посадки самолета в Москве 0
20:03
Принц Гарри и Меган Маркл стали мужем и женой 8
19:38
"Если РФ хочет выйти в финал": Бузова готова поехать на "Евровидение-2019" 6
19:03
Российский МИД сообщил об отмене визитов Лаврова в Аргентину и на Кубу 0
18:39
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл началась в Виндзоре 4
18:13
Дождь, снег и похолодание до -7 ждут жителей Алтайского края 20 мая 3
17:42
На Украине рассказали о "трех вариантах" возвращения Донбасса 10
17:14
Саундтрек к фильму Серебренникова "Лето" выиграл приз Каннского фестиваля 1
16:51
Мужчина прыгнул на рельсы в петербургском метро 0
16:14
Порошенко рассказал о планах на Крымский мост 11
15:51
Шарапова считает, что ее карьера находится в завершающей стадии 1
15:20
В Барнауле кусок асфальта ушел под землю 7
14:39
СМИ: на борту разбившегося на Кубе самолета находилось 110 человек 1
14:16
У самолета компании "Победа" отказал двигатель во время полета 11
13:42
Летний беговой сезон открыли в Алтайском крае 3
13:13
Водитель легковушки впал в кому и врезался в автобус в Алтайском крае 0
12:44
Школьник в Горном Алтае украл велосипеды на сумму 55 тысяч рублей 4
12:14
В Барнауле два автомобиля слетели в кювет в разное время 5
11:44
СМИ: американские бомбардировщики изменили полет после угроз КНДР 6
11:13
Шведские СМИ: вторжение в Россию станет кошмаром для захватчика 19
10:41
Снег выпал 19 мая в Алтайском крае и соседних регионах 18
10:14
Порошенко назвал украинцев лучшей нацией в мире 19
09:43
Интернет-мошенники украли у жительницы Барнаула 7 тысяч рублей 0
09:28
Стрельба произошла на выпускном вечере в американской школе 0
09:04
Как кинологи в Алтайском крае отрабатывают побег из колоний 2
08:39
Немецкие власти потребовали отозвать около 60 тысяч автомобилей Porsche 0
08:26
Власти Кубы объявили национальный траур по жертвам авиакатастрофы 1
08:06
Как провести выходные и куда сходить барнаульцам 19 и 20 мая 2
07:50
Двухуровневую квартиру с 5 кондиционерами продают в Барнауле за 12,5 млн 10
07:45
Ежедневник: праздник женщины, которая хорошеет с возрастом, и День пионерии 1
07:34
"Всегда готов!": барнаульцы о пионерском детстве и романтике единства 3
07:22
Нужно уметь видеть и понимать боль пациентов: хирург-онколог о своей работе 11
07:15
Минздрав: информационные системы Диагностического центра в безопасности 1
07:03
Сколько заработали главные чиновники правительства Алтайского края 8
06:48
Дикий ангел: лучшие фотографии Наталии Орейро 7
06:32
Ностальгические фото советских пионеров 11
06:23
"Ночь музеев – 2018": программа, маршруты и цены – рассказываем обо всем 1
06:14
Снежный май: выходные в Алтайском крае начались в режиме шторма 0
06:01
20 фонтанов будут работать летом 2018 года в Барнауле 3
05:37
Путин выразил соболезнования родным и близким погибшим на Кубе 0
04:37
Депутата, ударившего ребенка, временно исключат из "Единой России" 4
03:01
СМИ сообщают о выживших в катастрофе Boeing 737 на Кубе 0
02:01
Видео с места крушения Boeing 737 на Кубе появилось в Сети 0
01:51
Пассажирский Boeing 737 разбился на Кубе 0
00:13
Ученые предрекают эпидемию, от которой не будет спасения 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.