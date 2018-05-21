Фото: "ВКонтакте"

Дорожные службы города Бийска обвинили в укладке асфальта в непогоду. В группе социальной сети "ВКонтакте" "Бийск" появились фото, как специалисты проводят ремонт во время дождя с мокрым снегом.

При этом пользователи отмечают, что новый асфальт не укладывался, а просто с помощью лопат дорожники засыпали ямы в рамках муниципального заказа.

Между тем в группах в соцсетях с начала весны пользователи выложили много фото с ямами на дорогах наукограда. Известно, что данная проблема в Бийске стоит особо остро уже много лет. В отличие от Барнаула, второй по численности город Алтайского края не участвует в проекте "Безопасные и качественные дороги", поэтому местные власти не могут похвастаться большим финансированием.