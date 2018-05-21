Фото: "ВКонтакте"
Дорожные службы города Бийска обвинили в укладке асфальта в непогоду. В группе социальной сети "ВКонтакте" "Бийск" появились фото, как специалисты проводят ремонт во время дождя с мокрым снегом.
При этом пользователи отмечают, что новый асфальт не укладывался, а просто с помощью лопат дорожники засыпали ямы в рамках муниципального заказа.
Между тем в группах в соцсетях с начала весны пользователи выложили много фото с ямами на дорогах наукограда. Известно, что данная проблема в Бийске стоит особо остро уже много лет. В отличие от Барнаула, второй по численности город Алтайского края не участвует в проекте "Безопасные и качественные дороги", поэтому местные власти не могут похвастаться большим финансированием.
Комментарии
Своей то головы давно нет. Вот когда им скажут, вот тогда и кладут.
А где и в каком ремесле, бывает иначе?
Обвинили, а дальше что?!
Кладут асфальт на лесном тракте от п. Южный - брак махровый, но ребята продолжают осваивать деньги...
Ну, не знаю...
На фото - работает фреза, срезанный асфальт грузится в самосвал, в стороне "Беларусь" с мехлопатой стоит. Машин со свежим асфальтом на фото нету, работяги с лопатами ходят по фрезерованной полоске. Фрезеровать в дождь - почему бы нет, для фрезеровки - нормальная погода. Ехал там сегодня утром - две плоски срезаны, свежеуложенного асфальта не наблюдал. Вывод - публикация - вброс на вентилятор.
Но вообще нынче дороги в городе - жесть, не припомню такого за много лет, включая девяностые...
В нашей стране много дури, но на фото действительно только фреза. Для обвинений фактов маловато
При этом пользователи отмечают, что новый асфальт не укладывался, а просто с помощью лопат дорожники засыпали ямы в рамках муниципального заказа.
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А что г-но в ямы кидать в дождь нельзя? По мне так можно. Это же не асфальт.