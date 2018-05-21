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Смертельное ДТП произошло вечером 20 мая в Бийске — в результате аварии погиб мужчина 1986 года рождения.

Как сообщили в краевой ГИБДД, трагический инцидент случился в 21:02, когда водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina, двигался в направлении улицы Кутузова.

В этот момент он допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Toyota Caldina под управлением водителя 1975 года рождения. Затем произошло столкновение Toyota Carina с бетонной электроопорой.

Водитель легковушки скончался на месте происшествия до прибытия медиков. По факту смертельной аварии проводится проверка.