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Резко континентальный климат доставляет немало хлопот жителям Сибири. Стереотипы о том, что мы тут привыкли к холоду, не означают, что в мае снег для нас обычное явление. Особенно вкупе с отключением отопления и горячей воды.