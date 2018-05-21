Фото: Алтайкомсвязь

Проект Алтайского края по популяризации электронной формы предоставления государственных и муниципальных услуг, разработанный региональным управлением связи и массовых коммуникаций, победил во всероссийском конкурсе.

Так, победа была получена в номинации "Лучшая инициатива в области обеспечения понятности работы органов государственной власти". Главная цель данного проекта – объяснить жителям региона простоту и удобство пользования порталом "Госуслуги".

Как уточнили в Алтайкомсвязи, особо была отмечена эффективность популяризации в регионе портала "Госуслуги" в разных слоях населения, в первую очередь – в молодежной среде.

В прошлом году только в школах было проведено более восьми тысяч уроков, в которых приняли участие более 100 тысяч школьников. Интересными инициативами были признаны: конкурс среди школьников и студентов на знание Единого портала и мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи".

Начальник управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк, говоря об успешности проекта, отметил: "В 2017 году этот мультимедийный проект уже был отмечен на федеральном конкурсе социальной рекламы государственных услуг "Импульс". Тогда "Госуслуги для всей семьи" удостоились второго места в номинации "Лучшая Интернет-реклама".