Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей жильем, сообщает РИА Новости.
Власов отметил, что проблема много десятилетий носит нерешенный характер, а учитывая, что в большинстве случаев россияне покупают квартиры в ипотеку, ее нужно разрешить выдавать с 14 лет.
Также он предложил ввести правила, по которым сначала платежи будут идти на погашение основного долга за недвижимость, а только потом на проценты. Тогда, в случае приостановки выплат, размер пени будет меньше.
"Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью", — подытожил депутат.
Власов уточнил, что из-за нестабильной экономической ситуации в стране молодежь не рискует брать ипотеку, из-за чего программы поддержки молодых семей затрагивают людей с доходом выше среднего. Остальные покупку недвижимости позволить себе попросту не могут.
Комментарии
Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет
правильное решение - с момента получения паспорта сразу в кабалу к банкирам-растовщикам...
Депутат предложил давать ипотеку с 14 лет, чтобы люди раньше получали жилье
РЕАЛЬНО СТРАНА ДУРАКОВ
Интересно.. .у нас ребенок не может жить отдельно от "законного представителя" до 18 лет. Либо с кучей проблем и только с согласия обоих родителей. А ипотеку - можно. Что курил депутат?
А оплачивать они ее чем будут, еще учась в школе??? что за бред?!
Не воспринимайте всерьёз депутатов.
- гость -
А оплачивать они ее чем будут, еще учась в школе??? что за бред?!
С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы.
ст.63 ТК РФ
Я вот тут зашел в личный кабинет в налоговой, а там что-то нет начислений: "десятина" и "оброк". Где уточнить, как эти налоги платить? Не хочу, чтобы еще пени и штрафы насчитали. А, еще, подскажите, если есть выписка от прапрапрадеда из книги описи крестьян, что ему барин в 1960 году вольную дал, еще до закона об отмене крепостного права, скидки на "оброк" положены, или это челом бить, в Москву иттить? Боюсь, не дойду, лапти худые, а погоды нонеча еще не установивши тепло.
Кстати, ищу кузнеца-мастера, чугунок залатать, прогорел совсем.