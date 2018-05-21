Депутат Госдумы Василий Власов предложил разрешить выдавать россиянам ипотеку с 14 лет, чтобы решить проблему обеспечения молодых людей жильем, сообщает РИА Новости.

Власов отметил, что проблема много десятилетий носит нерешенный характер, а учитывая, что в большинстве случаев россияне покупают квартиры в ипотеку, ее нужно разрешить выдавать с 14 лет.

Также он предложил ввести правила, по которым сначала платежи будут идти на погашение основного долга за недвижимость, а только потом на проценты. Тогда, в случае приостановки выплат, размер пени будет меньше.

"Данный механизм позволит к 25-30 годам молодым людям иметь свое собственное жилье и без всяких проблем создать семью", — подытожил депутат.

Власов уточнил, что из-за нестабильной экономической ситуации в стране молодежь не рискует брать ипотеку, из-за чего программы поддержки молодых семей затрагивают людей с доходом выше среднего. Остальные покупку недвижимости позволить себе попросту не могут.