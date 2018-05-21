Правительство России выступило против запрета на "резиновые квартиры", когда происходит регистрация без соблюдения нормы жилой площади на одного человека, пишут "Известия"

В Госдуме предложили поправку, согласно которой нельзя зарегистрироваться в "безвоздушном пространстве". В отзыве правительства, который был направлен в Думу, говорится, что статью об ограничении регистрации необходимо убрать из законопроекта.

В кабмине такое объяснили тем, что регистрация российских граждан по месту жительства не является основанием для прекращения, возникновения или изменения права пользования помещением. Она только отражает факт нахождения россиянина по месту пребывания.

Более того, как отмечается в отзыве, органы регистрационного учета имеют право только удостоверять акт свободного волеизъявления гражданина при выборе им места жительства или пребывания.