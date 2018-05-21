Фото: Amic.ru

Советскому физику-теоретику, одному из создателей водородной бомбы, а также общественному деятелю Андрею Сахарову 21 мая исполнилось бы 97 лет. Именно в его честь в Барнауле названа одна из главных площадей, которая стала местом проведения всех основных городских концертов, праздников. Площадь Сахарова — самая универсальная площадь, пожалуй, единственная в самом центре города, где можно проводить культурные и массовые мероприятия. За долгие годы площадь пережила не один новогодний городок, ярмарку меда и День Барнаула. Amic.ru вспоминает историю площади, на которой еще несколько десятков лет назад был пустырь.

На месте Дворца спорта в 1940-е годы располагался пустырь. На его месте долгое время располагались резервуары для хранения воды, замаскированные под холм. До 60-х годов остальное пространство будущей площади представляло собой пустырь, изрезанный оврагами. При этом это уже был центр города. В 1966 году здесь был построен Дворец зрелищ и спорта на 5 тысяч мест. В 1973 году рядом расположился Алтайский краевой театр драмы с широкой парадной лестницей, ведущей к площади Советов и проспекту Ленина.

В 1980 году работы по благоустройству площади были завершены — вырублены кустарники, неровности выровнены и заасфальтированы, а напротив Дворца спорта установлен памятный знак к "5-й зональной художественной выставке", сделанный из бетона и украшенный мозаикой.

Площадь была названа в честь академика в 1991 году. Ей дали имя к 70-летию со дня рождения Андрея Сахарова. До этого она называлась площадью Театральной.

В 2002 году на возвышенном месте площади у бывших водных резервуаров создан детский парк развлечений "Барнаульская крепость", в котором, кроме прочих аттракционов, установлено 27-метровое колесо обозрения. В 2007 году в рамках подготовки к празднованию 70-летия Алтайского края театр драмы реконструировали, а также обновили и площадь. Сегодня на Сахарова разбит сквер с газонами, клумбами, деревьями и пешеходными дорожками.

За долгие годы там проводились все крупные события. На Сахарова ездили байкеры, выступали артисты на День города, десятки тысяч человек любовались на салюты, приходили в новогодний городок. Также на площади проходили все значимые выставки: от сельхоз до ярмарок меда и сыра. Это неоднократно вызывало возражения автомобилистов. Известно, что проспект Социалистический, где расположена площадь, часто перекрывают, что создает трудности для движения в центре краевой столицы. Именно поэтому главная елка города, скорее всего, в 2018 году будет установлена на улице Мало-Тобольской.