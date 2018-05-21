Фото: altai-krai.sledcom.ru

Правоохранители в Барнауле продолжают поиски 19-летнего Геннадия Леонова, пропавшего без вести 9 апреля этого года.

УМВД по краевой столице распространяет ориентировки на молодого человека. По данным полиции, парень ушел из дома по адресу: улица Георгия Исакова, 205 около 17:00, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Напомним, ранее в связи с исчезновением юноши региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье "Убийство".

Приметы пропавшего: на вид 20 лет, худощавого телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы темные, короткие.

Был одет: куртка-пуховик тёмно-синего цвета с капюшоном, футболка серого цвета, джинсы голубого цвета, ботинки демисезонные синего цвета.

При себе имел: сумка спортивная голубого цвета, паспорт на свое имя, сотовый телефон марки "Honor", сенсорный в корпусе черного цвета, зарядное устройство к нему, деньги в сумме не менее 200 рублей.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам: 8-905-929-08-08, 8 (3852) 391-132, 391-619, 400-202 либо 02.