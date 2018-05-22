ежедневник

22 мая в истории мира, России, Алтайского края

Праздники

Ежегодно 22 мая, начиная с 2001 года, отмечается Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity). Этот день был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119).

Биологическое разнообразие — это все многообразие жизни на планете. Речь идет о растениях, животных, насекомых, птицах и так далее. К сожалению, все больше и больше видов исчезают. И во многом тому виной – деятельность человека.

Праздник призывает обратить внимание на сохранение биологического разнообразия – как живых видов, так и экологических систем.

В мире

22 мая 1892 года дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Вряд ли тогда кто-то мог подумать, что это, казалось бы, незначительное изобретение станет одним из необходимых предметов для нашего быта.

Тем более что в подобные тюбики сегодня фасуют кремы, краски и даже еду. Все равно зубная паста была первым продуктом, который упаковали в эту тару.

А вот 22 мая 1921 года стало не самым веселым для жительниц Чикаго. Городские власти приняли решение штрафовать на сумму от 10 до 100 долларов женщин, появляющихся на улицах в коротких юбках и с обнажёнными руками.

А еще в этот день в 1977 году состоялся последний рейс знаменитого "Восточного экспресса", которым с 1883 года отправлялись путешественники по маршруту Париж — Стамбул.

В России

22 мая — День основания Государственной Третьяковской галереи. В этот день коллекционер, купец и текстильный фабрикант Павел Михайлович Третьяков приобрел картины художников Шильдера "Искушение" и Худякова "Стычка с финляндскими контрабандистами".

Сегодня в коллекции Третьяковской галереи более 100 тысяч произведений искусства. Они находятся в архитектурном комплексе в Лаврушинском переулке и в здании на Крымском валу. Указом президента РФ в 1995 году Государственная Третьяковская галерея отнесена к числу наиболее ценных объектов российской культуры.

Также 22 мая был основан Новодевичий монастырь в Москве. Именно в этот день в 1524 году состоялась закладка монументального пятиглавого собора Смоленской иконы Богоматери. Это самый древний и главный храм московского Новодевичьего монастыря.

По преданию, икона Смоленской Богоматери Одигитрии (Путеводительницы) была написана самим евангелистом Лукой. С нее существует множество списков, в том числе 30 чудотворных. Она была перенесена в монастырь из московского Кремля в 1525 году.

А в Санкт-Петербурге 22 мая перед зданием Николаевского кавалерийского училища установили памятник М. Ю. Лермонтову.

В Барнауле

22 мая празднует день рождения Государственная филармония Алтайского края. В этот день в 1944 году было подписано Постановление Совета народных комиссаров об организации в городе Барнауле Алтайской краевой филармонии.

Здание государственной филармонии Алтайского края относится к памятникам архитектуры федерального значения "Народный дом". Оно было построено в 1900 году и является одним из элементов архитектурного ансамбля старой части Барнаула, представляющей особую историческую ценность.

А еще любопытно, но факт, 9 мая по старому стилю (22 мая по новому) 1909 года в Барнауле торжественно отмечали 100-летие со дня рождения Н.В. Гоголя. Для школьников, например, праздник проводили за городом.

Родились в этот день:

1859 — Артур Конан Дойль, известный английский писатель;

1891 — Иоганнес Роберт Бехер, немецкий поэт и писатель;

1913 — Никита Богословский, композитор, народный артист СССР;

1950 — Берни Топин, британский художник и автор текстов песен, постоянный соавтор Элтона Джона;

1976 — Сергей Жуков, музыкант, участник поп-группы "Руки Вверх!"

1986 — Татьяна Волосожар, российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка.