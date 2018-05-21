Фото: akzent.zp
Холодная погода в Барнауле стала причиной возобновления подачи тепла в десятках социальных учреждений.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, по контурам ТЭЦ-2 и МУП "Энергетик" по обращениям руководителей социальных учреждений возобновляется подача тепла. В данный момент отапливаются 25 детских садов и 20 медицинских учреждений.
А вот в контуре ТЭЦ-3 возобновление отопления невозможно, поскольку 14 мая здесь стартовали гидравлические испытания сетей.
Ранее, напомним, было подписано постановление о завершении отопительного сезона в краевой столице с 10 мая.
После этого в Барнауле резко испортилась погода, и горожане начали высказывать недовольство тем, что в их квартирах стало очень холодно. Ситуация усугубилась тем, что в контуре ТЭЦ-3 из-за опрессовки также отключили и горячую воду.
Комментарии
Скажите, а в суд уже можно идти? Дети позаболевали, а тепла до сих пор нет.
Скажите, а в суд уже можно идти? Дети позаболевали, а тепла до сих пор нет.
на кого иск подавать будем? на небесную канцелярию?
И такая ситуация каждый год. В прошлом году было то же самое - ранне отключение всего и вечная мерзлота. Почему издеваются над нами?
От холода в квартире трясет, не помогают никакие обогреватели, в кране ледяная вода, от которой руки ломит. Энергетики, вы не из гестапо?…
Ситуация усугубилась тем, что в контуре ТЭЦ-3 из-за опрессовки также отключили и горячую воду.
И кто ответит за это?Где городской Голова?Почему он молчит?