Фото: 04.мвд.рф

Грузовик под управлением 33-летнего жителя Алтайского края перевернулся днем 20 мая в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

По данным полиции, инцидент случился на 694-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт".

"33-летний житель Алтайского края, управляя автомобилем Skania, при движении со стороны села Онгудай в направлении села Кош-Агач не справился с управлением и допустил наезд на железобетонное барьерное ограждение с последующим опрокидыванием транспортного средства на обочину", — уточняют в ведомстве.

Водитель с полученными травмами был госпитализирован. По факту ДТП возбуждено административное расследование.