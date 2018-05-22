Планировки за гранью реальности: неземные квартиры в ЖК "Марс"

Новый жилой комплекс "Марс" от застройщика "Адалин строй" еще на уровне идеи был чем-то неземным. Но чем дальше идет строительство, тем больше раскрывается космическая тема "Марса".

Жилой комплекс "Марс" – это место для мечтателей. Людей, которые хотят сделать будущее настоящим. Для тех, кто понимает в технологиях и не боится нового, кто будет жить в ЖК "Марс" и радоваться его комфорту и продуманным мелочам.

Именно поэтому мы предлагаем вашему вниманию "космические" планировки от ЖК "Марс": много воздуха, наличие дополнительных санузлов и продуманные до мелочей планировки всех квартир — это именно то, что отличает "марсианские" квартиры от "земных".

Погулять по одно-, двух-, трех- и четырехкомнатным квартирам можно уже сейчас. Сделайте это с помощью нашего "стори мапса". Поехали!

"Адалин-строй"

Контактный телефон: 533-233

Офис продаж: пр-т Ленина, 39, 3 этаж, офис 3/3

Проектная декларация размещена на сайте: http://adalinstroy.ru/