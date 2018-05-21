Генерал ФСБ умер после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Один из бывших начальников управления Федеральной службы безопасности России умер после того, как вертолет совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, сообщает "Интерфакс".
"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", — рассказали в администрации Тугуро-Чумиканского района.
Третьим пассажиром был совладелец производственного комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко 1970 года рождения.
В ночь на понедельник, 21 мая, частный вертолет "Газель 342", на борту которого было три человека, совершил аварийную посадку в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района в Хабаровском крае. Один мужчина скончался от сердечного приступа. Двух пострадавших на вертолете Ми-2 доставили с зимовья, куда они добрались с места аварии, в больницу Экимчан. Также в больницу был доставлен мужчина, который ожидал вертолет на земле.
Комментарии
А какого хрена они там делали?
Это он от названия "Газель"
Они еще и летают!!!
Газель 342, хороший маршрут, Как человека жалко, приземлили.
А какого хрена они там делали? ======= водку пьянствовали - рыбалка называется
Я пил вчера у генерала ФСБ
Он бы могуч как вся его квартира
Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире и т. д.
И оценил фаянс японского сортира
Я пил в бассейне, кабинете, бане, тире - все без бэ
И оценил размах японского сортира
«Ну что, сынок, поднимем за Ваву,
Хотя достал он нас конечно тоже
Мы всё имеем – дачи, стражу, уважение и лавэ,
Но так хотелось, чтоб страна цвела построже».
Мы всё имеем – дачи, стражу, уважение и лавэ,
Но так хотелось, чтоб страна цвела построже».
«Державу рвёт от олигархов и воров,
Мы скоро спросим их, они за всё ответят
Я умереть за нашу родину несчастную готов
Но, к сожалению, есть семья и дети»
Я умереть за нашу родину несчастную готов
Но, к сожалению, есть семья и дети»
Да, слава богу демократии …,
Давай, чтоб Русь стояла да вера пела
Я после третьей осмелел, спросил:
«На чьи труды дворец?»
А он ответил: «Не твоё собачье дело»