Генерал ФСБ умер после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Один из бывших начальников управления Федеральной службы безопасности России умер после того, как вертолет совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, сообщает "Интерфакс".

"Умерший от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета был генерал-полковником ФСБ России 1946 года рождения, после работал в компании "Сибур". Прилетел в Приамурье из Москвы. Также на борту был предприниматель из Хабаровского края, у него серьезная травма позвоночника", — рассказали в администрации Тугуро-Чумиканского района.

Третьим пассажиром был совладелец производственного комплекса "Серышевский" в Амурской области Сергей Мельниченко 1970 года рождения.

В ночь на понедельник, 21 мая, частный вертолет "Газель 342", на борту которого было три человека, совершил аварийную посадку в районе слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района в Хабаровском крае. Один мужчина скончался от сердечного приступа. Двух пострадавших на вертолете Ми-2 доставили с зимовья, куда они добрались с места аварии, в больницу Экимчан. Также в больницу был доставлен мужчина, который ожидал вертолет на земле.