Фото: 04.мвд.рф

Водитель автомобиля ВАЗ-21140 допустил наезд на 17-летнего пешехода в Горно-Алтайске — ДТП произошло 19 мая, сообщили в понедельник в республиканском МВД.

По данным полиции, инцидент случился около 20:20 в районе дома № 121 по проспекту Коммунистическому.

За рулем машины находился 52-летний житель Онгудайского района, а молодой человек переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

"В результате ДТП пешеход с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение. Тестирование водителя на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. В настоящее время по факту ДТП возбуждено административное расследование", — отмечают в правоохранительном ведомстве.