Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин разместил в своем Instagram видеозапись, на которой запечатлен оригинальный, по мнению парламентария, способ ямочного ремонта в Серове.
"Ноу-хау. Вполне может встать в один ряд с историей серовского барака, дома со сталагмитом или знаменитого youtube-видео "В Серове ничего не происходит". Грустно, честно сказать, что родной город моих бабушки и дедушки появляется в повестке больше по таким поводам, чем новостями о победах и достижениях местной администрации", — прокомментировал видео сам Ионин.
Комментарии
повышение производительности труда по рф-овски - зачем покупать каток если можно использовать 2-х работяг...
Высмеять может любой, а вот решить эту проблему может не каждый. А уж у депутат ГД полно полномочий чтобы это остановить.
Особо умиляет "высмеивание" людьми, умеющими в жизни только кнопки тыкать ( не путать с нажимать, именно тыкать). Думается что "механизация" в виде вибрационной плиты с двигателем, применяемая в последнее время для уплотнения при ямочном ремонте, даёт не лучший результат. А вот умением выйти из положения при минимальных затратах русский народ испокон славился.
А я бы вычислил бездельниц, которым на работе больше нечем заняться, кроме как в инстаграмме лазать, и наказал. Вместе б посмеялись.
21.05.2018 15:24
- гость -
ну давай, вычисли