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Топливо из перевернувшегося бензовоза на Чуйском тракте в Горном Алтае вылилось в реку Катунь.

Как сообщал ранее портал Amic.ru, инцидент произошел в Онгудайском районе днем 20 мая. Напомним, что за рулем машины находился 33-летний житель Алтайского края, который в результате аварии получил телесные повреждения и был госпитализирован.

По данным телеканала "Катунь 24", в связи с опрокидыванием бензовоза перевозимое топливо стекло в реку Катунь.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.