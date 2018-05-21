Алтайский край вошел в пятерку лидеров по числу укусов клещей

Более 89 тысяч пострадавших от укусов клещей обратились в медицинские организации по состоянию на 18 мая 2018 года, сообщает Роспотребнадзор.

"Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещей зарегистрировано в Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях, г. Санкт-Петербурге и Алтайском крае", — отметили в ведомстве.

Тем не менее, как отмечается, обращаемость пострадавших от укусов клещей снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и не превышает среднемноголетних значений.

Сообщается, что с 15 марта 2018 года ведется еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами (иксодовый клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека) во всех федеральных округах.

По данным на 18 мая, в России зарегистрировано 15 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 138 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Количество заболевших КВЭ и ИКБ не превышает среднемноголетних значений за аналогичный пятилетний период. Случаев заболевания моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.