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Налог на землю для псевдонедостроев могут поднять в Барнауле

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Власти Барнаула нашли 769 земельных участков, где находятся не зарегистрированные, но уже жилые дома

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Налог на землю может вырасти в Барнауле с 0,1 до 0,3% для жителей, которые не зарегистрировали жилой дом на своем участке. Такую меру на августовском заседании обсудят депутаты Барнаульской городской Думы. Подробности порталу Amic.ru рассказал депутат Юрий Ряполов.

"Мы обсуждаем вопрос повышения ставки налога на землю для собственников, которые владеют незарегистрированными жилыми домами, с 0,1% до 0,3%. Для зарегистрировавших дом ставка остается прежней и льготной — 0,1%", — пояснил депутат.

С таким предложением выступила администрация Барнаула, которая выявила 769 земельных участков, приобретенных до 1 января 2015 года, на которых расположены незарегистрированные жилые дома. То есть дом построен, собственник в нем живет, но не стал его оформлять, а потому и не платит налог на имущество. И налог на имущество, и налог на землю идут в бюджет города.

"Раньше у нас были меры стимулирования — пряники. Мы закладывали в бюджете на компенсацию стоимости оформления права собственности на дом, процедура была ускоренной. В определенной степени это сработало: официально не сданного жилья стало меньше. Но, как видим, много и тех, кто дом достроил, но живет как будто в недострое. Мера по увеличению налога землю с 0,1% до 0,3% для собственников земли, не зарегистрировавших построенный дом, это уже кнут", — сказал Юрий Ряполов.

Он подчеркивает, что 769 — это только выявленные участки, их, скорее всего, намного больше.

Таким повышением депутаты хотят простимулировать регистрацию жилья и, соответственно, повысить собираемость налога на имущество. По итогам 2017 года в Барнауле собрали 1,3 млрд имущественного налога, это 20% от общих налоговых поступлений.

Да, признает Ряполов, не обязательно все 769 граждан пойдут и зарегистрируют свое жилье, но какие-то подвижки будут. И сбор налогов будет справедливее, а то сегодня добропорядочный человек платит два налога, а его сосед-нарушитель только один.

Если депутаты поддержат это предложение, то в силу изменения вступят с 1 января 2019 года. Но перед принятием народные избранники обещают тщательно изучить вопрос, чтобы не пострадали добропорядочные граждане.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.05.2018 15:16
Павсекакий

Не понял. Что они хотят обложить?
Дома как бы нет по бумагам? А земля - это копейки.
Просто отмените налог на имущество определенной стоимости и люди вам скажут спасибо.

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21.05.2018 15:43
- гость -

Дом зарегистрирован как незавершенный строительством, на него сейчас налог меньше 0,1, поэтому люди не хотят сдавать дома в эксплуатацию.

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21.05.2018 15:47
- гость -

-а то сегодня добропорядочный человек платит два налога
-чтобы не пострадали добропорядочные граждане.

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Под этот замес попадут и неузаконненые дома, которые по тем или иным причинам не дают владельцу дома его зарегистрировать. А почему сегодня ДОБРОПОРЯДОЧНЫЙ человек платит два налога ? Да потому что недобропорядочные депутаты как государственной думы, так и дум городских и районных принимают не порядочные законы, грабящее население. Это касается и коэффициентов (процентов) от кадастровой стоимости , и завышенными кадастровыми стоимостью как земельных участков,так и имущества. В погоне за поборами с населения приняли не понятную стоимость , КАДАСТРОВУЮ , которая может гулять туда-сюда как ее повернут в Росреестре. Раньше была инвентаризационная стоимость, было а разы понятней что да откуда считается, а сейчас если хотите снизить кадастровую стоимость ,то готовьте от 30000 рублей для разборок через суд, а через 3-5 лет кадастровую стоимость опять изменят, инвентаризационная стоимость была всегда постоянной величиной. Если семья не вписывается в прожиточный минимум , малоимущая, то она по-человечески должна быть освобождена от имущественных и земельных налогов, вот это ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ товарищи депутаты

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21.05.2018 19:06
- гость -

На хитрую задницу, всегда найдется болт с крупной винтовой государственной нарезкой.

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