Налог на землю может вырасти в Барнауле с 0,1 до 0,3% для жителей, которые не зарегистрировали жилой дом на своем участке. Такую меру на августовском заседании обсудят депутаты Барнаульской городской Думы. Подробности порталу Amic.ru рассказал депутат Юрий Ряполов.

"Мы обсуждаем вопрос повышения ставки налога на землю для собственников, которые владеют незарегистрированными жилыми домами, с 0,1% до 0,3%. Для зарегистрировавших дом ставка остается прежней и льготной — 0,1%", — пояснил депутат.

С таким предложением выступила администрация Барнаула, которая выявила 769 земельных участков, приобретенных до 1 января 2015 года, на которых расположены незарегистрированные жилые дома. То есть дом построен, собственник в нем живет, но не стал его оформлять, а потому и не платит налог на имущество. И налог на имущество, и налог на землю идут в бюджет города.

"Раньше у нас были меры стимулирования — пряники. Мы закладывали в бюджете на компенсацию стоимости оформления права собственности на дом, процедура была ускоренной. В определенной степени это сработало: официально не сданного жилья стало меньше. Но, как видим, много и тех, кто дом достроил, но живет как будто в недострое. Мера по увеличению налога землю с 0,1% до 0,3% для собственников земли, не зарегистрировавших построенный дом, это уже кнут", — сказал Юрий Ряполов.

Он подчеркивает, что 769 — это только выявленные участки, их, скорее всего, намного больше.

Таким повышением депутаты хотят простимулировать регистрацию жилья и, соответственно, повысить собираемость налога на имущество. По итогам 2017 года в Барнауле собрали 1,3 млрд имущественного налога, это 20% от общих налоговых поступлений.

Да, признает Ряполов, не обязательно все 769 граждан пойдут и зарегистрируют свое жилье, но какие-то подвижки будут. И сбор налогов будет справедливее, а то сегодня добропорядочный человек платит два налога, а его сосед-нарушитель только один.

Если депутаты поддержат это предложение, то в силу изменения вступят с 1 января 2019 года. Но перед принятием народные избранники обещают тщательно изучить вопрос, чтобы не пострадали добропорядочные граждане.