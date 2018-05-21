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Жителям Алтая будут платить по 1,5-6 тысяч рублей за доносы на браконьеров

, ИА "Амител"
Предусмотрена и особая доплата в одну тысячу рублей

Фото: gazeta-bam.ru

Жителям Алтайского края, оказавшим содействие в выявлении правонарушения в области охоты, будут выплачивать вознаграждение от 1,5 до 6 тысяч рублей, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на постановление правительства региона, подписанное губернатором Александром Карлиным.

Право на получение вознаграждения имеют россияне, сообщившие в органы внутренних дел о совершении нарушения природоохранного законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Алтайского края.

Сумма вознаграждения устанавливается в следующих размерах:

1500 рублей — единовременная выплата заявителю, оказавшему содействие в выявлении правонарушения, связанного с незаконной добычей пернатой дичи и пушных зверей;

6000 рублей — единовременная выплата заявителю, оказавшему содействие в выявлении правонарушения, связанного с незаконной добычей копытных животных, медведя, рыси, росомахи, соболя, а также животных, занесенных в Красную книгу России или в Красную книгу Алтайского края.

В случае выявления правонарушения, совершенного с применением механических транспортных средств, заявителю осуществляется доплата к основной выплате в размере 1000 рублей.

Причем для получения денег необходимо, чтобы был подтвержден факт выявленного правонарушения (составлен протокол об административном правонарушении или возбуждено уголовное дело). Также должно вступить в законную силу постановление по делу об административном правонарушении или приговор суда.

Как уточнили в Минприроды региона, правом получить вознаграждение не могут воспользоваться должностные лица, осуществляющие федеральный государственный охотничий надзор и надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также сотрудники органов внутренних дел.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

21.05.2018 18:16
- гость -

Денежная работа!
Остается только осмелиться, перешагнуть через себя и ........ в гущу леса, как бы на охоту.

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21.05.2018 19:02
- гость -

Ну как же им хочется, чтобы жители деревень стучали друг на друга...

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