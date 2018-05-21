Жителям Алтайского края, оказавшим содействие в выявлении правонарушения в области охоты, будут выплачивать вознаграждение от 1,5 до 6 тысяч рублей, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на постановление правительства региона, подписанное губернатором Александром Карлиным.

Право на получение вознаграждения имеют россияне, сообщившие в органы внутренних дел о совершении нарушения природоохранного законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Алтайского края.

Сумма вознаграждения устанавливается в следующих размерах:

1500 рублей — единовременная выплата заявителю, оказавшему содействие в выявлении правонарушения, связанного с незаконной добычей пернатой дичи и пушных зверей;

6000 рублей — единовременная выплата заявителю, оказавшему содействие в выявлении правонарушения, связанного с незаконной добычей копытных животных, медведя, рыси, росомахи, соболя, а также животных, занесенных в Красную книгу России или в Красную книгу Алтайского края.

В случае выявления правонарушения, совершенного с применением механических транспортных средств, заявителю осуществляется доплата к основной выплате в размере 1000 рублей.

Причем для получения денег необходимо, чтобы был подтвержден факт выявленного правонарушения (составлен протокол об административном правонарушении или возбуждено уголовное дело). Также должно вступить в законную силу постановление по делу об административном правонарушении или приговор суда.

Как уточнили в Минприроды региона, правом получить вознаграждение не могут воспользоваться должностные лица, осуществляющие федеральный государственный охотничий надзор и надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, а также сотрудники органов внутренних дел.