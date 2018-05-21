В программе "Звезды сошлись" на телеканале НТВ вышел репортаж о 82-летнем артисте Валентине Гафте.

Актер страдает от тяжелого заболевания, но по-прежнему старается выходить на сцену, пишут "Дни.ру". Из-за прогрессирующей болезни Паркинсона Валентин Гафт оказался буквально прикованным к инвалидному креслу. "Перегрузился, перестарался", – пояснил он причину обострения своего недуга.

Несмотря на резкое ухудшение состояния, актер надеется, что продолжит выходить на сцену: "Я чувствую себя неважно, но все равно прошу звать меня в новые проекты".

Он пожаловался, что иногда его приглашают, однако затем отказываются из-за состояния здоровья: "Мол, разваливаюсь на глазах".

Однако именно работа поддерживает актера. "Я же этим живу, хочу работать", — подчеркнул Гафт.

Его знакомые рассказывают, что тот буквально оживает на сцене. "Порой ведем его до сцены — он с трудом передвигается, чувствует себя ужасно. Выходит на сцену — и проблемы со здоровьем будто чудом проходят", — отметил друг артиста.