Фото: Amic.ru
Арбитражный суд Алтайского края в понедельник, 21 мая, не смог вынести решение о передаче старого моста в Барнауле в собственность Росавтодора. Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае еще в апреле направляло исковое заявление в отношении УПРДОР "Алтай" с требованием как можно скорее забрать на баланс разрушающийся старый мост через Обь в Барнауле. Как следует из карточки дела, судебное заседание перенесено на 21 июня 2018 года. В качестве третьей стороны к делу привлечена компания "РЖД". Известно, что участок, где проходит мост, числится за ней.
Как неоднократно писал Amic.ru, власти Барнаула через суд добились передачи старого моста из муниципальной в федеральную собственность после того, как летом прошлого года прокуратура обязала мэрию краевой столицы в течение полутора лет провести ремонт объекта. Ремонт важного транспортного объекта оценивается в миллиард рублей. Росавтодор не готов тратить такие огромные деньги. Тем более что участок дороги между Новоалтайском и Барнаулом, по которому проходит мост, находится на балансе краевых властей.
О судьбе моста высказывался и губернатор Алтайского края Александр Карлин. По его словам, в планах – общение с федеральным Министерством экономического развития и Росимуществом по поводу выделения средств на ремонт и содержание объекта либо "решение вопроса иным способом, но в соответствии с законом".
Теперь существует несколько сценариев развития ситуации с мостом. Его необходимо ремонтировать в ближайшее время, иначе ГИБДД закроет его из-за угрозы для жизни автомобилистов. При таком раскладе возрастет нагрузка на новый мост, и это вызовет транспортный коллапс в краевой столице. Также есть вероятность, что Росавтодор начнет ремонтные работы уже в ближайшее время и объект не будет закрыт. Однако, скорее всего, основные капиталоемкие работы пройдут не раньше 2019 года. Ранее дорожные службы Новоалтайска уже заделали ямы на объекте за свой счет.
Комментарии
Коле Москва как вертикаль власти разрешает все политические, экономические, прочие по безопасности и хозяйственные вопросы, тогда оптимизируйте всю Администрацию края!
Такие бабки будут высвобождены, что не только на старый мост, но и на дороги в закаулках города хватит. Еще и неимущим останется!
ЭТ ТОЧНО
И ведь все по закону, что удивительно.
Куча ведомств, тьма волокиты, министры поди ещё и премии за напряженный труд получают.
Только результата в виде ремонта моста так и нет.