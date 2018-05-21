Фото: barnaul.org

Действия в случае возникновения ландшафтного пожара, вспышки африканской чумы свиней и взрыва на предприятии отработали в Ленинском районе Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, учения прошли на базе Ленинского района.

Так, во время условного пожара на территории микрорайона Горский была предпринята эвакуация "пострадавшего" населения. В пункт временного размещения в школе №107 отселили 24 человека, для которых оборудовали комнаты матери и ребенка, отдыха, питания.

Во второй части учений была предотвращена угроза распространения африканской чумы свиней в Гоньбе.

В экстренном порядке сотрудниками Госавтоинспекции был ограничен доступ на пригородную территорию, а специалистами управления ветеринарии организованы показательные мероприятия по ликвидации очага распространения инфекционного заболевания.

Также состоялась тренировка по устранению последствий взрыва и возгорания в газовой котельной завода АТИ.