Кто вошел в новое правительство Медведева: инфографика

Пожалуй, самое интересное политическое событие после выборов президента в марте 2018 года - обновление состава российского правительства. Имена всех вице-премьеров и министров стали известны в пятницу, 18 мая. Новых имен много, несколько постов получили губернаторы, в кабмине теперь много молодых. Показываем лица новых чиновников, которые будут трудиться на благо россиян под предводительством Дмитрия Медведева.
Комментарии
С таким правительством прорыв обеспечен. Прорыв... дна!
Вот зачем нужен вице-премьер по строительству и еще плюсом министр строительства??
А вы друзья как не садитесь.... (с) Крылов
С Мутко конечно интересно. Почему он так не заменим? Может если бы на него не было давления с Запада, его бы уже поменяли?
Сколько дармоедов!!!!!!!
Кто эти люди!!! - наверное профессионалы своего дела. И во главе у них тоже профессионал Тимон
а как Мутко может быть сначала в спорте и теперь в строительстве????
Инцитат— любимый конь Калигулы, назначенный им римским сенатором. В переносном смысле — пример своевластия правителя; сумасшедших приказов, которые, тем не менее, приводятся в исполнение; назначения на должность человека, совсем не подходящего для неё по всем параметрам.
6 лет угара и хохота нам гарантированны. будем жить весело, но мало, как сказали на 1-м
21.05.2018 15:13
Талантливый человек талантлив во всём!
кранштейн, докажи, что ты не путинский эклер
21.05.2018 15:01
- гость -
А вы друзья как не садитесь.... (с) Крылов
Столько министров, а в стране бардак!
Пересели, теперь пожалуй заживем!
койки передвинули
Диваны!