Кто вошел в новое правительство Медведева: инфографика

Пожалуй, самое интересное политическое событие после выборов президента в марте 2018 года - обновление состава российского правительства. Имена всех вице-премьеров и министров стали известны в пятницу, 18 мая. Новых имен много, несколько постов получили губернаторы, в кабмине теперь много молодых. Показываем лица новых чиновников, которые будут трудиться на благо россиян под предводительством Дмитрия Медведева.