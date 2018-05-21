Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

"Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счетной палаты.

17 мая Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счетной палаты.