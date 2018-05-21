Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру бывшего министра финансов Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдумы.
"Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты", — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Кремль получил список кандидатур на должность главы Счетной палаты.
17 мая Госдума в ходе пленарного заседания одобрила отставку Татьяны Голиковой с должности главы Счетной палаты.
Комментарии
Вот это мне кажется правильным, если у него непростые отношения с Медведевым он будет считать очень пристально. Это же хорошо
гость, ты балбес.
Он будет считать как надо. за тем его и ставять.
21.05.2018 15:38
- гость -
Гость , Кудрин прозападный политик, а они не подкупны
Тут уж кто-кого. Либо Кудрин, пользующийся авторитетом, на этом посту теряет репутацию, либо её сохраняет, но идёт против шефа.
21.05.2018 15:38
- гость -
Гость , Кудрин прозападный политик, а они не подкупны
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там нет прозападных. каждый выполняет свою роль, но все работают на одну цель
Опять народ ничего не понимает, все это одна команда - прозападная, медведев с путиным ,чтоли не прозападные ? лол да при первой открытой двери на Западе, они ломанутся туда соглашаясь на любые уступки, одаривая местных любителей Амэрики жвачкой и поношенными джинсами для их удовольствия.
отдельные индививиды , конечно могут увидеть коммунистов у власти, про таких лучше вообще промолчать...
вот и ВСЕ ловим нововведения
После выборов чехарда с назначениями в итого что поменялось!!! - жопу поднял кресло поменял. Народ вы точно за ВВ голосовали я точно нет...
Мне откровенно жаль, что убрали Голикову с этой должности, они друг другу подходили.
Ну-НУ! Как текли активы в Американские пустые бумажки, так и будут там оседать. И само-собой поддерживать их экономику. Вы все еще верите Путину? Я Вас умаляю!!!! СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!!!!
Для сохранения привлекательности рубля Банк России будет держать ключевую ставку на 2-3 процентных пункта выше инфляции по мере ее выхода на уровень в 4%, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.
Кто знает, может и поверю!
Бензин 92 уже 39-30 руб., 2 месяца назад был 37 руб. Скоро проезд повысят и цены в магазинах.
21.05.2018 16:51
Сталинский Сокол
что предлагаете?
Уроды вместо фантиков зеленых, лучше бы станки, технологии покупали пока ещё можно, а то если индийци, китайци обидятся совсем труба, их Сколково профанация...
21.05.2018 17:21
- гость -что предлагаете?++++++ Ну первое: Путина гнать поганой метлой и Судить. Второе: Всех кто имеет недвижимость и активы за рубежом судить по Сталински. Срочно развивать свою экономику. Все недра и земля принадлежит Государству, а стало быть народу. Думу распустить. Кто заседал в Единой России-На Дальний Восток. Поднимать этот край. Вернуть совхозы и колхозы. Фермеров не трогать. Это первые шаги.
17.38
В инете все смелые и предлагают революционные перемены, а на деле пшик.