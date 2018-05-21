Фото: Amic.ru
Центральный ЗАГС города Барнаула на проспекте Ленина, 11 закроют на масштабную реконструкцию. Проект работ в данный момент, учитывая особый статус объекта, согласовывается с различными ведомствами. Работы, ориентировочно, могут начаться осенью 2018 или во второй половине 2019 года и займут два года, сообщил Amic.ru министр юстиции Алтайского края Константин Портнягин. По его словам, общая стоимость всей реконструкции составит около 20 миллионов рублей. На эти средства, в частности, будет проведен ремонт фасада, а также внутренних залов.
"Проект амбициозный. Мы его не хотим делать типовым. У нас сейчас проходит корректировка проекта, который раньше анонсировали. Учитывая, что дворец имеет статус архитектурного памятника, нам были выдвинуты дополнительные требования. Реализовывать реконструкцию будем в несколько этапов, чтобы не обескровить все остальные ЗАГСы Барнаула", — отметил министр.
Если работы начнутся, Центральный ЗАГС перестанет принимать молодоженов. Тогда нагрузка на два года будет перераспределена на другие дворцы бракосочетания в районах краевой столицы. При этом сейчас архитекторы спорят по некоторым пунктам проекта реконструкции.
О ремонте Дворца бракосочетания говорили уже несколько лет. Напомним, что здание на проспекте Ленина, 11 было построено во второй половине XIX столетия. Здесь жили купцы Мальковы. Затем в этом здании располагались трактир и ресторан "Метрополь". В годы войны в нынешнем дворце бракосочетания формировались дивизии для отправки на фронт.
Комментарии
Что можно делать целых два года за 20 млн.?
Ну хоть не снесут, под второй дом для бохатых рядом к строящему.
Хотя 2 года это конечно жестко
21.05.2018 16:09
- гость -
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20млн/24мес=833333 в мес;
833333/20чел=41666 в мес зп, +- приличная для Брн;
Возникает вопрос не что делать два года, а каким материалом делать два года? Или будут делать два среднеазиата за 15к в месяц?
"Проект работ в данный момент, учитывая особый статус объекта, согласовывается с различными ведомствами"
эти согласования могут идти годами, судя по Старому мосту и пр.
Какой безграмотный осел писал материал??? Какой Центральный ЗАГС??? Какие Дворцы бракосочетания края???? Увольте этого писаку!!!