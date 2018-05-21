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Центральный ЗАГС города Барнаула на проспекте Ленина, 11 закроют на масштабную реконструкцию. Проект работ в данный момент, учитывая особый статус объекта, согласовывается с различными ведомствами. Работы, ориентировочно, могут начаться осенью 2018 или во второй половине 2019 года и займут два года, сообщил Amic.ru министр юстиции Алтайского края Константин Портнягин. По его словам, общая стоимость всей реконструкции составит около 20 миллионов рублей. На эти средства, в частности, будет проведен ремонт фасада, а также внутренних залов.

"Проект амбициозный. Мы его не хотим делать типовым. У нас сейчас проходит корректировка проекта, который раньше анонсировали. Учитывая, что дворец имеет статус архитектурного памятника, нам были выдвинуты дополнительные требования. Реализовывать реконструкцию будем в несколько этапов, чтобы не обескровить все остальные ЗАГСы Барнаула", — отметил министр.

Если работы начнутся, Центральный ЗАГС перестанет принимать молодоженов. Тогда нагрузка на два года будет перераспределена на другие дворцы бракосочетания в районах краевой столицы. При этом сейчас архитекторы спорят по некоторым пунктам проекта реконструкции.

О ремонте Дворца бракосочетания говорили уже несколько лет. Напомним, что здание на проспекте Ленина, 11 было построено во второй половине XIX столетия. Здесь жили купцы Мальковы. Затем в этом здании располагались трактир и ресторан "Метрополь". В годы войны в нынешнем дворце бракосочетания формировались дивизии для отправки на фронт.