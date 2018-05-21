"Единая Россия" приступила к обсуждению реализации послания президента России Федеральному Собранию, подписанного им майского указа, а также обновлению своей идеологии. Конференция "Направление 2026" проходит в понедельник, 21 мая, в Москве.

"Партийная конференция пройдет в принципиально новом для нас формате. Ей предшествовали масштабные региональные дискуссии, прошедшие во всех регионах страны. В общей сложности к обсуждению будущего партии подключились 27 тысяч человек. Партия нуждается в новых конструктивных предложениях как по своему участию в реализации курса, предлагаемого главой государства, так и по осуществлению собственной внутрипартийной деятельности", — цитирует пресс-служба партии секретаря Генерального совета "Единой России" Андрея Турчака.

В ходе конференции партийцы обсудят, как сохранить и упрочить свое политическое лидерство в преддверии двух думских электоральных циклов 2021 и 2026 годов.

Участие в конференции принимает глава партии, премьер-министр Дмитрий Медведев, секретари и руководители региональных и местных отделений, депутаты Госдумы и региональных парламентов, сенаторы, эксперты.

Алтайский край представит секретарь реготделения "Единой России", председатель краевого Заксобрания Александр Романенко. Он примет участие в работе дискуссионной площадки "Обновление партии: партстроительство, "цифровая партия", "идеология прорыва". Он и его коллеги обсудят вопросы всесторонней модернизации партии. Всего на конференции будут работать три тематические площадки.

Александр Романенко расскажет о наработках региона. В апреле сразу в нескольких городах Алтайского края прошли дискуссионные площадки. Среди прочего во время обсуждения было предложено использовать цифровые технологии в работе общественных приемных, создать институт внутреннего партийного контроля.

Всего же предварительные дискуссии прошли в 85 регионах и 235 городах страны.