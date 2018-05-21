Пассажирский авиалайнер Airbus 321 компании OnurAir, выполнявший рейс Анталия — Челябинск, совершил экстренную посадку в волгоградском аэропорту Гумрак, сообщает LIFE.

Причиной стала разгерметизация салона самолета. В салоне выпали кислородные маски, у некоторых пассажиров началась паника. В результате инцидента никто не пострадал.

"Разгерметизация салона. Снижение с 10 000 до 500 м за пять минут, очень страшно", — рассказал один из пассажиров.

На борту находилось 226 пассажиров и восемь членов экипажа. После приземления людям потребовалась психологическая помощь.

На произошедшее уже отреагировала Волгоградская транспортная прокуратура. Организована проверка по факту аварийной посадки пассажирского самолета.