Фото: zondnews.ru
Почти каждый второй россиянин считает свою страну великой державой, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает ТАСС.
Так, в пользу этого тезиса высказались 49% респондентов. Интересно, что в 2017 году количество уверенных в великодержавном статусе России составляло 57%.
Более трети россиян полагают, что РФ войдет в число ведущих государств мира в ближайшие 15-20 лет. Не разделяют это мнение 11%.
26% респондентов думают, что сильной Россию в глазах остального мира делают боеспособная и хорошо вооруженная армия, 22% полагают, что в этом заслуга силы воли и духа народа, а еще 17% уверены, что это обусловлено "хорошим и сильным президентом".
Что касается главных успехов РФ за последние 10-15 лет, то в числе таковых называются развитие армии (18%), возвращение Крыма в состав России (12%) и проведение Олимпиады (8%) в Сочи.
37% участников опроса затруднились назвать значимые достижения России за последние годы.
Опрос был проведен 24-25 апреля 2018 года. Объем выборки — 2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.
Комментарии
И эти 49% почти точно совпадают с людьми 40 лет и старше.
ВЦИОМ зря хлебушек кушает
еще бы задавали вопросы детям "ты кого больше любишь, маму или папу?"
"Что касается главных успехов РФ за последние 10-15 лет, то в числе таковых называются развитие армии (18%), возвращение Крыма в состав России (12%) и проведение Олимпиады (8%) в Сочи."
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итого 38% ??? а как же празднование победы в ВОВ? по моему это одно из главных достижений. а победа над запрещённым ИГИЛ? что за враги делали эти опросы?
велика в величии коррупции.