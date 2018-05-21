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Почти половина россиян считают Россию великой державой

, ИА "Амител"
Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что данный тезис разделяют 49% респондентов

Фото: zondnews.ru

Почти каждый второй россиянин считает свою страну великой державой, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения, передает ТАСС.

Так, в пользу этого тезиса высказались 49% респондентов. Интересно, что в 2017 году количество уверенных в великодержавном статусе России составляло 57%.

Более трети россиян полагают, что РФ войдет в число ведущих государств мира в ближайшие 15-20 лет. Не разделяют это мнение 11%.

26% респондентов думают, что сильной Россию в глазах остального мира делают боеспособная и хорошо вооруженная армия, 22% полагают, что в этом заслуга силы воли и духа народа, а еще 17% уверены, что это обусловлено "хорошим и сильным президентом".

Что касается главных успехов РФ за последние 10-15 лет, то в числе таковых называются развитие армии (18%), возвращение Крыма в состав России (12%) и проведение Олимпиады (8%) в Сочи.

37% участников опроса затруднились назвать значимые достижения России за последние годы.

Опрос был проведен 24-25 апреля 2018 года. Объем выборки — 2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

21.05.2018 16:29
- гость -

И эти 49% почти точно совпадают с людьми 40 лет и старше.

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21.05.2018 16:44
- гость -

ВЦИОМ зря хлебушек кушает
еще бы задавали вопросы детям "ты кого больше любишь, маму или папу?"

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21.05.2018 17:17
Гонец из Пензы

"Что касается главных успехов РФ за последние 10-15 лет, то в числе таковых называются развитие армии (18%), возвращение Крыма в состав России (12%) и проведение Олимпиады (8%) в Сочи."
=====
итого 38% ??? а как же празднование победы в ВОВ? по моему это одно из главных достижений. а победа над запрещённым ИГИЛ? что за враги делали эти опросы?

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22.05.2018 07:20
- гость -

велика в величии коррупции.

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