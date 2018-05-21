Эксперты маркетингового агентства ZOOM MARKET назвали российские города с самыми матерящимися жителями.

Барнаул в список не попал, но можно порадоваться за соседей: в тридцатку самых матерящихся городов попали пять сибирских региональных столиц — Кемерово, Томск, Иркутск, Новосибирск и Омск.

Пермь, Воронеж и Иваново возглавили рейтинг самых матерящихся крупных городов России.

В первой десятке также оказались Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-Дону и Липецк.

Москва и Санкт-Петербург оказались на 18-й и 23-й строчках соответственно. Казань замкнула перечень из тридцати городов.

В опросе, который проводился методом личных интервью, приняли участие 3 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 54 лет. Жителям городов задавались три вопроса: "Скажите, вы ругаетесь матом? Как часто вы ругаетесь матом? Сегодня вы ругались матом?" Исходя из ответов, был сформирован рейтинг самых матерящихся городов России.