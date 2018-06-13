Молодожены и гости банкета еще долгие годы будут с восторгом вспоминать великолепную свадьбу, с удовольствием просматривая красивые фотографии или видео. Для банкета крайне важен интерьер, кухня и обслуживание. Ресторан "Барнаул", пожалуй, является тем самым идеальным местом для проведения свадьбы. Доверьтесь профессионалам своего дела, имеющим многолетний опыт работы в этой сфере, и вы останетесь довольны результатом!

Ресторан "Барнаул" – современное заведение, которое по праву считается в краевой столице одним из лучших и престижных. Оно отвечает самым высоким требованиям и стандартам. При создании интерьера ресторана было уделено пристальное внимание каждой детали – от роскошной отделки до изысканной мебели, а также освещению и звуковому сопровождению. Все вместе это создает неповторимую атмосферу праздника и красоты. Недаром это место служит площадкой для проведения профессиональных фотосессий для рекламных фото или обложек глянцевых журналов.

Чтобы у гостей осталось приятное послевкусие торжества, важно, чтобы интерьер помещения был красивым, удобным и универсальным, способным обыграть любую тематику мероприятия. Роскошные интерьеры ресторана "Барнаул" напоминают сказочные убранства, помогают создать эксклюзивную атмосферу праздника, отлично вписываются в него и, что немаловажно, прекрасно сочетаются со свадебными украшениями. Здесь по-настоящему комфортно и уютно – приходите и убедитесь в этом сами. Обстановка ресторана, позволяющая расслабиться и полноценно отдохнуть, придется по душе даже самому взыскательному гостю вечера.

В ресторане "Барнаул" свадебное торжество пройдет на самом высоком уровне. Что неудивительно – для этого здесь есть буквально все условия: несколько залов разной вместимости, разнообразное меню, включающее авторскую кухню от шеф-повара, красивейшие интерьеры, первоклассное обслуживание и уютная атмосфера.

В зависимости от количества приглашенных гостей, можно выбрать для банкета любой из залов:

Основной зал;

Большой банкетный зал на 120 гостей;

Уютный зал с камином на 30 гостей.

Вип-зал на 10 гостей.

А еще здесь имеется большой бар в 32 метра по периметру, мягкая зона и сцена с танцполом. Общая вместимость заведения – 500 посадочных мест. Здесь возможно проведение свадьбы любого размаха!

Банкетное меню – отдельная тема, о которой можно говорить бесконечно. Это не просто разнообразие, но и настоящее богатство вкусов и вариаций. А еще это эксклюзив. Дружная и профессиональная команда поваров во главе с шеф-поваром знает толк в своем деле и предлагает вкуснейшие блюда русской, европейской, домашней и авторской кухонь.

Нежные перепелки, фаршированные грибами в сливочном соусе, говядина "Веллингтон", запеченный судак, мясные и рыбные миксы и многое-многое другое, что порадует отменным вкусом и удивит оформлением. Все блюда кухни ресторана "Барнаул" можно назвать настоящими изысканными шедеврами, которые подаются на эксклюзивной английской посуде и сервируются на европейский манер! Сервировка праздничных столов – еще одна заслуженная гордость ресторана, настоящие мастера знают в этом толк и уже готовы удивлять гостей.





Высочайший уровень обслуживания также является визитной карточкой заведения. Внимательные и опытные официанты обслуживают гостей по высшему разряду. Вы наверняка останетесь довольны этим неповторимым праздником!

Хотите запоминающуюся и яркую свадьбу? Ресторан "Барнаул" поможет в этом! Профессиональное техническое оснащение, мощность звука в 30 кВт, красивейшие цветовые решения, спецэффекты и лазерное шоу позволяют проводить любые мероприятия на самом высоком уровне и сделать ваше торжество незабываемым. Не зря площадку заведения облюбовали многие музыкальные коллективы, в том числе известные артисты. Их выступление и незабываемые шоу-программы – настоящая гордость заведения. А теперь настоящим хитом и "гвоздем программы" может стать ваш личный праздник!

Команда ресторана "Барнаул" готова взять на себя организацию мероприятия любой тематики и уровня сложности. Индивидуальный подход, качественное исполнение и выполнение услуги "под ключ". Доверьте свой праздник профессионалам и наслаждайтесь его неповторимыми моментами.

Ресторан "Барнаул" – одна из лучших в городе площадок для вашего свадебного банкета!

Ресторан "Барнаул":

Площадь Победы, 3

тел.: 8 (3852) 201-601

Сайт: rest-barnaul.ru

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