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Правоохранители в Барнауле просят помощи у граждан, которые могли стать очевидцами наезда на пешехода, произошедшего 24 апреля в районе пересечения улицы Попова и малого Павловского тракта.
По данным городской ГИБДД, авария произошла в 17:50. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.
За данное правонарушение разыскивается автомобиль иностранного производства, светлого цвета, тип кузова хетчбек, левостороннее расположение руля, за управлением находилась девушка.
Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно ЧП, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.
Комментарии
А мордашку то разглядели? К примеру: губы, уши, раположение глаз?
Ну что... новая дилемма... Сообщить о неправильной парковке - стукач! А вот сообщить о водителе, скрывшемся с места происшествия .... Ааа тоже СТУКАЧ и ДОНОСЧИК!
Вася! Это еще с какой стороны на обстоятельства смотреть!
Если смотреть с грязной стороны у Васи, то конечно не совсем прилично будет и правильно. Опять же, если смотреть наместо Васи в противогазе!