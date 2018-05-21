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Правоохранители в Барнауле просят помощи у граждан, которые могли стать очевидцами наезда на пешехода, произошедшего 24 апреля в районе пересечения улицы Попова и малого Павловского тракта.

По данным городской ГИБДД, авария произошла в 17:50. "Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.

За данное правонарушение разыскивается автомобиль иностранного производства, светлого цвета, тип кузова хетчбек, левостороннее расположение руля, за управлением находилась девушка.

Граждан, располагающих какой-либо информацией относительно ЧП, просят сообщить по телефонам: (3852) 393-605, 393-544, 393-554, 391-090, 393-555 или 02.