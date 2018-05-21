Актер Андрей Харитонов в тяжелом состоянии госпитализирован в Москве

Актер и режиссер Андрей Харитонов был доставлен минувшей ночью в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, ему была срочно проведена операция. О состоянии актера пока ничего не сообщается.

Андрей Харитонов известен многочисленным поклонникам по ролям в таких популярных фильмах, как "Жизнь Клима Самгина", "Человек-невидимка", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты" и "Тайна "Черных дроздов".

Актриса Светлана Тома рассказала, что несколько дней назад Харитонов сообщил, что не сможет выступить на спектакле в Петербурге: "Он сказал, что неважно себя чувствует и хочет отлежаться дома".

Эвелина Бледанс также отметила, что у актера в последнее время были проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, ее коллега всегда брался за работу и не сидел дома: "Он прекрасный, энергичный, сильный мужчина, подбирает одежду, всегда красиво одет, молодо выглядит. Понятно, что годы берут свое, но, несмотря на проблемы, он много снимается, он замечательный партнер, мы много лет играем спектакли, на него всегда можно положиться".