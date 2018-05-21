Чиновников в Екатеринбурге разместят в бывшем общественном туалете

В Екатеринбурге в бывшем общественном туалете около резиденции губернатора Свердловской области могут разместить чиновников, пишет ZNAK.

Дело в том, что помещение туалета, которое долгое время находилось в продаже, сейчас переводят в собственность региона. Об этом стало известно из поправок в программу управления госсобственностью и приватизации госимущества Среднего Урала на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, подготовленных областным министерством по управлению государственным имуществом.

Как уточняется, передача производится "в целях размещения органов государственной власти Свердловской области". Известно, что оперативное управление этим имуществом будет вести управделами губернатора и правительства региона.

Издание пишет, что туалет продавался несколько лет. Его площадь — около 300 квадратных метров. В 2014 году собственник просил за него 27 млн рублей. Осенью прошлого года ценник составлял уже 12 млн рублей. При этом отмечалось, что "здание отлично подходит для реконструкции под ресторан, кафе, кальянную, магазин, офис". Также уточнялось, что есть согласованный проект на достройку второго этажа здания.

За какую сумму помещение в итоге было выкуплено областью и кто конкретно его займет, пока узнать не удалось.