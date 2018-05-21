Фото: vk.com/incident_brn
Серьезное ДТП с участием двух кроссоверов произошло в понедельник, 21 мая, за новым мостом в Барнауле.
Об аварии на Правобережном тракте перед постом ДПС сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". В городской ГИБДД подтвердили факт ДТП, отметив, что на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.
Официальные комментарии и подробности будут предоставлены позже.
Между тем, по предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека — их увезли в горбольницу №1.
Комментарии
Следует обратить особое внимания, в черте города, у поста ГИБДД и под знаками 40 км/час. Это какими отморозками надо вообще быть!
Не иначе как приблеженные личности к особо одаренным по должности.
особенно там радуют "мыргающие в зад фарами летчики", и никаких камер !!!! Соклько еще надо аварий из за превышения скорости там???
Человек не только смертен! Он оказывается еще и внезапно смертен!
Полицаи! Вы где?????