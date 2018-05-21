Фото: vk.com/incident_brn

Серьезное ДТП с участием двух кроссоверов произошло в понедельник, 21 мая, за новым мостом в Барнауле.

Об аварии на Правобережном тракте перед постом ДПС сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул". В городской ГИБДД подтвердили факт ДТП, отметив, что на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Официальные комментарии и подробности будут предоставлены позже.

Между тем, по предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека — их увезли в горбольницу №1.