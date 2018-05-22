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Глаз не оторвать: самые красивые телеведущие мира

, ИА "Амител"
Главное – не прослушать, о чем говорят

Фото: fishki.net, ekabu.ru

Предлагаем вашему вниманию подборку очаровательных ведущих различных программ мировых телеканалов. С такой красотой и обычный прогноз погоды будет смотреться захватывающим. 

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

22.05.2018 07:09
- гость -

шалавы и подстилки.

0  0
22.05.2018 07:29
- гость -

2
22.05.2018 07:09
- гость -

Вы явно неудовлетворенный просто...не можете просто посмотреть на симпотных девченок? найдите применение своим рукам.
мне одному кажется, что на фото Мария Моргун дико похожа на Джиллиан Андерсон?

0  0
22.05.2018 07:33
- гость -


22.05.2018 07:09
- гость -


Милочка, сколько у вас недель задержка?

0  0
22.05.2018 07:36
7:09

Ну ты то у Нас не такая-идейная!

0  0
22.05.2018 07:37
- гость -

ничего так Америку накрыло, от +55 до -10

0  0
22.05.2018 07:51
- гость -

Наталью Кларк даже не вспомнили! Я на вас в суд подам за оскорбление чувств болельщика!!!

0  0
22.05.2018 07:52
- гость -

По Фаренгейту?

0  0
22.05.2018 08:14
Filin

Наташка Фабричнова лучче всех

0  0
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