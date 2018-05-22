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Грозы, град, сильный ветер и температуру до +28 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае во вторник, 22 мая.

"На большей части территории дожди, местами грозы, возможен град", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят +15...+20 градусов, по югу края до +28 градусов. Ветер будет юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

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В Барнауле ожидаются дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +16...+18 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.

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