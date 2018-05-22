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Туристические объекты Алтайского края войдут в "Золотое кольцо Сибири"

, ИА "Амител"
Стираем белые пятна: открываем Сибирь заново

Зачем "закольцовывать" Сибирь

Русское географическое общество создает образовательный туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири", в состав которого войдут привлекательные места 12 регионов Сибирского федерального округа. В их числе и знаковые места Алтайского края.

Как рассказала координатор проекта "Межрегиональный маршрут "Золотое кольцо Сибири" Юлия Калюжная, проект реализуется по поручению президента Русского географического общества, министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Дело в том, что по поручению Сергея Кужугетовича была подготовлена книга "Где я должен побывать, чтобы узнать Россию". И в первом томе оказалось, что для всех Сибирь — белое пятно. А ведь в Сибирский федеральный округ входят 12 регионов, это 5 млн кв. километров — на такой же территории помещаются 43 европейских государства. И вот во второй том было включено все самое интересное в Сибири. Но чтобы лучше познакомить людей с этой территорией, было инициировано создание проекта "Золотое кольцо Сибири". То есть наша задача — заново открыть Сибирь", — рассказала Калюжная.

На кого рассчитан проект?

В первую очередь проект рассчитан на школьников и призван пробудить в них интерес к родной земле и чувство гордости за свою Родину.

Также этот проект будет развиваться в коммерческую сторону — привлекать как российских, так и иностранных туристов. В то же время маршрут должен быть достаточно бюджетным: "Мы провели соцопрос и выяснили, что сегодня с Сибирью хотели бы познакомиться молодые люди и люди в возрасте 40-50 лет. При этом на это путешествие они могут выделить не более 12 дней, а потратить не более 40 тысяч рублей — россияне и около 1000 долларов — иностранные гости", — говорит Калюжная.

По словам куратора проекта, главная задача — показать Сибирь в целом, сделать ее брендом. Каждый регион имеет возможность сам себя представить на туристическом поприще, этот же проект должен вызывать у людей целостное впечатление о Сибири. Его уже поддержали и в Минтрансе.

"Есть договоренность с министром транспорта, нас готовы услышать и обсудить субсидирование рейсов", — отметила Калюжная.

По словам начальника управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, это очень важный момент: "Везде есть что посмотреть и что показать — только совместно можно представить продукт с мощным энергетическим эффектом. Миссия и задача у вас очень серьезные. Но ключевая фраза, которая прозвучала сегодня, обеспечит реализацию этого проекта: это субсидирование авиарейсов, развитие региональной авиации. Потому что если мы говорим о близлежащих регионах, то тут можно доехать и на машине. А если, например, возьмем Бурятию, то до нас уже проблемно добраться. Если мы сумеем решить этот вопрос, то мы позволим и жителям наших регионов подробнее узнать друг о друге и предоставим такую возможность жителям других регионов и иностранным гостям. Что касается бюджетной составляющей — сколько люди готовы потратить на путешествие, то как только решим вопрос с транспортом, то и в эти рамки мы уложимся", — отметил Захаров.

Юлия Калюжная сообщила, что среди прочих регионов Сибири Алтайский край вместе с Байкалом несет пальму первенства по развитию туризма. Здесь очень много объектов, которые профессионально продвигаются. И сегодня и российские, и зарубежные туристы едут часто именно на бренд Алтая.

Национальный интерес

Одна из задач проекта "Золотое кольцо Сибири" — патриотическое воспитание. Проект состоит из двух направлений. Первое — непосредственно путешествие по знаковым местам Сибири. Второе — это аналог "живых уроков", во время которых будут проводиться встречи путешественников России со школьниками, детьми-сиротами и инвалидами Сибири.

"Знать название муниципалитетов еще не значит, что ты знаешь свой край, — считает первый заместитель председателя томского отделения Русского географического общества Евгений Ковалевский. - В этом проекте патриотическая составляющая — показать твою Родину. Ключевая цель – вызвать у людей интерес к Сибири. Кто знает, что у нас в России путешественников экстра-класса 50 человек? Все слышали про Конюхова. А что знают про остальных? Вот Иван Иванович Кужилевский в автономе дошел до Северного полюса. А его покорить сложнее, чем Эверест. Всего до Северного полюса дошли 46 путешественников. Из них 23 русских. Наша задача – взрастить национальную гордость. И в рамках этого проекта путешественники едут к школьникам и рассказывают о том, что они видели, чего добились".

Кстати, 18 мая барнаульские школьники могли пообщаться с выдающимся путешественником России Евгением Ковалевским и полярным путешественником Иваном Кужилевским.

Какие объекты войдут в "Золотое кольцо Сибири"

Сейчас в проект "Золотое кольцо Сибири" включают объекты, которые имеют уже развитую инфраструктуру. Но, как отметила Калюжная, уже есть инвесторы, которые интересуются маршрутом и готовы вкладываться в объекты, которые не менее привлекательны, но сейчас менее доступны.

Алтайский край готов предложить целый список объектов, которые вызовут безусловный интерес у туристов и способствуют патриотическому воспитанию молодежи. В том числе уже успешно реализованные туристические маршруты "Большое золотое кольцо Алтая", "Малое Золотое кольцо Алтая", "Великий шелковый путь" и "Казачья подкова Алтая".

Среди объектов особо выделяют:

- Усадьба Солонешная в Солонешенском районе — как место отдыха туристов на пути в Денисову пещеру.

- Денисова пещера — как памятник археологии мирового значения;

- Усадьба Три-А — один из передовых объектов сельского туризма, успешно развивающийся в Алтайском крае;

- Белокуриха — город-курорт федерального значения, оздоровительная площадка;

- Белокуриха-2 — здесь создан природный парк, призванный формировать у гостей бережное отношение к природе и развивать экологический туризм;

- "Сибирское подворье" — основная площадка для событийных мероприятий Алтайского края. Именно здесь проводят Сибирскую масленицу, АТР и другие мероприятия.

- Музей Валерия Золотухина.

- ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" — известный круглогодичный туристический комплекс Алтайского края;

- Озеро Советское, где зимуют лебеди;

- Музей Василия Шукшина в Сростках;

- г. Бийск — как старейший город Алтайского края, из острога преобразовавшийся в наукоград. Здесь сохранено большое количество памятников архитектуры, в том числе краеведческий музей им. Виталия Бианки, музей Чуйского тракта. А также место рождения великой сибирской реки Обь (слияние рек Бия и Катунь).

- Музей космонавтики им. Германа Титова — воспитание патриотизма;

- Барнаул — как горнозаводской город. В первую очередь объектами интереса являются Старый город, Новая набережная и Нагорная лестница, а также музеи и архитектура.

- Горная Колывань: здесь туристам хотят показать город Змеиногорск — символ рудного богатства России и выдающихся достижений горнорудного дела, село Колывань — Колыванский камнерезный завод, где изготовлена Царица ваз, которая стоит в Эрмитаже, и село Курья — родина Михаила Калашникова.

На перспективу предлагают Горный Чарыш — один из самых контрастных и красивых районов Алтайского края. Здесь находится высшая точка региона — маяк Шангина, а также Царский курган, сохранившийся с периода скифов.

Интерес вызывает и так называемый Президентский маршрут — маршрут, по которому в 2003 году сплавлялся президент РФ Владимир Путин.

- На летний период предлагают путешествие к соленым озерам Алтайского края (Романовский, Завьяловский районы, озеро Яровое).

Экспертная группа успела лично посмотреть ряд предлагаемых объектов Алтайского края. Однако окончательное решение будет принято в конце 2018 года. В течение всего года эксперты Русского географического общества посетят остальные регионы Сибирского федерального округа.

Добавим, в настоящее время создается информационный портал, и помимо основного блока "Золотого кольца Сибири" каждый регион СФО может дополнительно рассказывать на этой площадке о себе и своих маршрутах. Портал будет переведен на английский и китайский языки.

Сюда же планируется выложить видеозаписи встреч путешественников со школьниками.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.05.2018 07:41
месный

в который раз спрошу: если Барнаул грнозаводской - то где горы и где заводы? Хочу на них посмотреть? У нас одни торговые центры - барнаул - город продаванов - вот как должно быть.

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22.05.2018 08:07
Filin

А в Белокурихе на что смотреть?

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