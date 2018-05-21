Мутко назвали антилидером нового правительства России

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире НТВ заявил, что самым непопулярным чиновником из нового правительства РФ является Виталий Мутко, пишет "Лента.ру".

"Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств. Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан", — отметил Федоров.

"Антилидер тоже есть. Это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных", — добавил глава ВЦИОМ.

Кроме того, по его словам, стабильным авторитетом и популярностью в народе пользуются министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры на посты членов правительства, который в тот же день подписал указы о назначении предложенных кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Мутко стал вице-премьером по строительству. До этого, когда Медведев в Госдуме предложил Мутко возглавить строительство, многие депутаты рассмеялись. Позже Мутко ответил своим обидчикам, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Виталий Мутко обладает хорошим знанием русского языка. "На стройке это крайне важно", — добавил Володин.