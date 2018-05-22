Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 133 квадратных метра продают в элитном доме на Змеиногорском тракте в Барнауле за 12,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье расположено на седьмом уровне кирпичной высотки. Высота потолков в квартире составляет три метра.
Обустроено два санузла, лоджия застеклена. Внутри выполнен авторский дизайнерский ремонт.
Комментарии
авторский дизайнерский ремонт... Это как пылесос, втягивающий ковровых вшей и подсолнечное масло без холестилина
И что в ней такого то.
Одни отголоски фото. НУ да не маленькая ванная и что то еще и все что ли? По мне так себе. Это чисто по мне. И так, каждый житель, сам по себе дизайнер.