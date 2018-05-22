Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 133 квадратных метра продают в элитном доме на Змеиногорском тракте в Барнауле за 12,2 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на седьмом уровне кирпичной высотки. Высота потолков в квартире составляет три метра.

Обустроено два санузла, лоджия застеклена. Внутри выполнен авторский дизайнерский ремонт.